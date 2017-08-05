Главный редактор челябинских «Аргументов недели» Владимир Филичкин вызвал на бой лже- десантника, ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире. «Наказывать подлеца должен профессионал» — пояснил журналист и бывший спецназовец изданию «URA.RU».
«Сложилось мнение, что Колобку нравится бить журналистов. Хочу предоставить ему такую возможность. Встретились бы с ним в честном бою, на ринге. Я с удовольствием бы ему настучал по голове. Надо наказать негодяя», — пояснил агентству Владимир Филичкин.
63- летнего журналиста, в прошлом ветерана боевых действий, спецназовца и бойца ОМОНа, много лет занимающегося боксом, возмутил показанный на всю страну удар пьяного прохожего, напавшего на репортера в прямом эфире.
«Колобок — парень крепкий, здоровый, тяжеловес, явно ходит в качалку, любит драться. Только он взял и стукнул журналиста, который его не видел. Это подлость — так исподтишка ударить человека. Приговор ему вынесут скорее всего мягкий — тяжких увечий он не нанес, да еще епархия скорее всего за него заступится. А вот вывести его на ринг и показать мужскую драку, наказать физически, чтобы он потом полгода болел — это будет пример того, что за свои поступки надо отвечать», — отметил собеседник «URA.RU»
Опытный боксер Владимир Филичкин с поставленным ударом в голову уверен в своих силах, он многократный победитель соревнований и любитель азартных поединков. Когда-то он вызывал на бой даже Микки Рурка, но американский актер, тоже увлекающийся спортивным мордобоем, запросил за встречу миллион долларов и поединок не состоялся.
Как пояснил Владимир Филичкин идея устроить спарринг с лже- десантником, обидевшим корреспондента НТВ пришла к нему после прочтения на URA.RU новости о том, что сотрудник пермской телекомпании от лица всей журналистики решил решил отомстить «бородачу».
«Но пермяк- не боксер, если выходить на ринг без подготовки, можно получить травму, опозориться» — добавил Филичкин.
Сейчас челябинец усиленно готовится к встрече с Колобком. В местном боксерском клубе Филичкин с коллегами готовит обращение в Федерацию бокса РФ об организации проведения поединка.
Инцидент с нападением на журналиста произошел 2 августа в московском парке Горького. В прямом эфире репортер НТВ Никита Развозжаев получил удар по лицу от Александра Орлова, по прозвищу Колобок, которому не понравилось замечание в свой адрес. Поначалу СМИ предположили, что дебошир — десантник, но позже выяснилось, что к ВДВ он не имеет никакого отношения.