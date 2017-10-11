В Кургане до сих пор не организованы пункты сбора ртутьсодержащих ламп и градусников, опасные отходы горожане выбрасывают в общие контейнеры и на стихийные свалки. Об этой проблеме зашла речь в среду, 11 октября, на заседании депутатской комиссии по ЖКХ в гордуме, передает корреспондент «URA.RU».
Директор департамента ЖКХ Александр Гонцов пояснил, что компания «ЭКО-Меркурий» (предприятие по утилизации ртутьсодержащих отходов) выходила с предложением организовать в районах города пункты сбора отработанных люминесцентных ламп. «Мы проводили работу с управляющими компаниями, привлекали ТСЖ и ЖСК к организации сбора ламп для дальнейшей утилизации. Пытались выйти на какие-либо договорные отношения. В течение двух месяцев ни одного договора не заключено. На данный момент результатов работы нет», — признался Гонцов.
Депутат Наркис Галиаскаров искренне удивился. По его мнению, установить контейнеры должен «ЭКО-Меркурий», а выделить площадки под них в районах города — обязанность городской администрации. «Это вопрос экологии. Пока первые факты не появятся по отравлению людей, дальше события будут разворачиваться по-другому», — заметил депутат.
Депутату возразил управляющий делами администрации города Сергей Заскалькин: «Не так. Если „ЭКО-Меркурий“ установит свои бункеры и, помимо этого мусора, будет еще другой мусор, мы с кого будем спрашивать за то, что бардак на контейнерной площадке? УК отвечают за территорию — они и должны устанавливать контейнеры», — заявил он.
Галиаскаров заметил, что еще два пункта чиновники не выполнили: не проведена работа по выбору площадок для сбора ТКО, в том числе селективного, не организовано безопасное хранение бесхозяйственных отходов, запрещенных, непригодных веществ, в том числе агрохимикатов. На уборку несанкционированных свалок было потрачено 1,8 млн рублей. Гонцов признался, что в частном секторе с ними справиться не удается: жители, заключив договоры с перевозчиком мусора, не платят за эту услугу, в ответ возчик сокращает количество контейнеров или вообще их убирает.
Депутаты предлагали больше ставить «фотоловушек», жестко спрашивать с нарушителей, вести претензионную работу с неплательщиками. В итоге комиссия пришла к выводу, что представленная департаментом ЖКХ информация не отвечает на вопрос «Об участии муниципального образования города Кургана в формировании системы обращения с отходами. Реформирование системы и проблемы». Сергей Гонцов должен подготовить новый доклад.
Как ранее сообщало «URA.RU», Курган попал в топ-10 самых замусоренных городов России.