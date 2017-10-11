Комиссия Межгосударственного авиационного комитета закончила расследование по факту крушения легкомоторного гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе летом прошлого года. В авиакатастрофе погиб пилот и пострадали два жителя Самарской области.
Согласно заключению Комиссии МАК, причина крушения самолета — невыдерживание профиля набора высоты после взлета с воды с максимально допустимым весом. Это привело к столкновению с кронами деревьев, сообщают в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
По версии следствия, пилот находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел свидетельства пилота. «Супруга пилота воздушного судна ознакомлена с постановлением о привлечении погибшего в качестве обвиняемого, а также материалами уголовного дела», — пояснили в пресс-службе ведомства. Материалы расследования переданы в суд.
Как ранее писало «URA.RU», гидросамолет Че-29 19 июня 2016 года взлетел с поверхности озера, расположенного на территории базы отдыха «Серебряное озеро», после чего упал в лес и загорелся.