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14 октября 2017
15:54  14 октября 2017 0

Мединский отказался идти на премьеру «Матильды»

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
26 октября министр будет занятФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что не сможет посетить премьеру скандального фильма «Матильда».

По словам федерального чиновника, на кино у него нет времени. Однако при этом министр отметил, что выскажет собственное мнение о фильме сразу после начала его проката в кинотеатрах страны, пишет RT.

Ранее Владимир Мединский сообщил, что уже видел фильм и сравнил его с картинами «Золотой век» и «Влюбленный Шекспир», сообщило агентство Nation News. Лента, по его мнению, является «костюмированной исторической мелодрамой».

Премьера кинокартины Алексея Учителя намечена на 26 октября.

Лев Истомин
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