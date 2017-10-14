Мединский отказался идти на премьеру «Матильды»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что не сможет посетить премьеру скандального фильма «Матильда».
По словам федерального чиновника, на кино у него нет времени. Однако при этом министр отметил, что выскажет собственное мнение о фильме сразу после начала его проката в кинотеатрах страны, пишет RT.
Ранее Владимир Мединский сообщил, что уже видел фильм и сравнил его с картинами «Золотой век» и «Влюбленный Шекспир», сообщило агентство Nation News. Лента, по его мнению, является «костюмированной исторической мелодрамой».
Премьера кинокартины Алексея Учителя намечена на 26 октября.