Минобороны Аргентины опровергло сведения об отправке войск на Украину

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра был не совсем точен, когда сообщил о возможной отправке аргентинского военного контингента на Украину. Об этом заявил заместитель Министра обороны Аргентины по международным вопросам Хуан Батталеме.
«Думаю, посол не совсем ясно выразился, объявляя об участии Аргентины. Традиционно это делается либо в формате ООН, в формате „голубых касок“», — сказал Батталеме. Он отметил, что для этого должно быть соглашение между сторонами.
Вопрос о возможном размещении иностранных военных на Украине обострился после встречи «коалиции желающих» в Париже 4 сентября, где обсуждалось формирование международного контингента для поддержки страны после установления мира. Ранее отправку своих военных исключили Хорватия, Польша, Италия и Румыния, а Россия неоднократно заявляла о негативном отношении к подобным инициативам.
