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09:58  24 октября 2017 0

У банка «Открытие» подешевела ипотека

Банк Открытие. Сургут, рубль, банковская карта, банк открытие, деньги, финансы
Минимальный первый взнос составит 10%Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Банк «Открытие» с 23 октября снизил процентные ставки по своим ипотечным программам. В среднем ипотека подешевела на 0,3-0,65% по следующим программам: «Квартира», «Свободные метры», «Новостройка», «Ипотека плюс», «Квартира + Материнский капитал», «Новостройка + Материнский капитал», «Рефинансирование» и «Апартаменты».

Отныне для покупки жилья на «вторичке», в новостройке или рефинансирования ипотеки можно воспользоваться безкомиссионной ставкой от 9,70%. Кроме того, можно рассчитывать на промо-ставку 9,35% при условии первоначального взноса свыше 50%.

Минимальный первый взнос составит 10% для клиентов, имеющий зарплатную карточку в банке «Открытие», и 15% в других случаях. Максимальный размер кредита может составлять 30 млн рублей, а срок — 30 лет.

«Открытие» также предлагает своим клиентам кредиты под залог жилой недвижимости, ипотеку с учетом маткапитала и рефинансирование ипотеки. Важными преимуществом ипотеки от банка «Открытие» являются низкие ставки, рассмотрение заявки за 1-2 дня, лояльные критерии оценки заемщика и учет допдоходов. «Открытие» давно и успешно сотрудничает с авторитетными застройщиками и агентствами недвижимости в России.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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