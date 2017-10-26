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26 октября 2017
Главные новости Москвы
12:42  26 октября 2017 0

Маликов предложил Поклонской стать его пиарщиком. «Она сейчас номер один в этом вопросе». ФОТО

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Над Поклонской тонко пошутил певец МаликовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Музыкант и блогер Дмитрий Маликов на своей странице в Twitter объявил о поиске PR-специалиста, который поможет раскрутить новый клип. Певец предположил, что на должность отлично подойдет депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Завтра премьера клипа. Срочно нужен пиарщик. Думаю позвонить Поклонской. Она сейчас номер один в этом вопросе», — написал Маликов и добавил хэштег #императортвиттера.

Примерно за два часа пост набрал более 70 комментариев и почти 800 лайков. Под записью подписчики шутят, что для приобретения популярности надо снять клип про Николая II и Матильду Кшесинскую. «Обвинять тебя во всех грехах будут из каждого утюга», — написал один из пользователей. «Она [Поклонская] еще на „Матильду“ не до конца контракт отработала, так что у нее не будет времени», — посмеялся другой.

Наталья Поклонская ведет затяжную борьбу с фильмом Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Многие наблюдатели сходятся во мнении, что благодаря конфликту интерес к картине среди населения только вырос.

Виктор Дорофеев
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