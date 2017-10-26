Музыкант и блогер Дмитрий Маликов на своей странице в Twitter объявил о поиске PR-специалиста, который поможет раскрутить новый клип. Певец предположил, что на должность отлично подойдет депутат Госдумы Наталья Поклонская.
«Завтра премьера клипа. Срочно нужен пиарщик. Думаю позвонить Поклонской. Она сейчас номер один в этом вопросе», — написал Маликов и добавил хэштег #императортвиттера.
Примерно за два часа пост набрал более 70 комментариев и почти 800 лайков. Под записью подписчики шутят, что для приобретения популярности надо снять клип про Николая II и Матильду Кшесинскую. «Обвинять тебя во всех грехах будут из каждого утюга», — написал один из пользователей. «Она [Поклонская] еще на „Матильду“ не до конца контракт отработала, так что у нее не будет времени», — посмеялся другой.
Наталья Поклонская ведет затяжную борьбу с фильмом Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Многие наблюдатели сходятся во мнении, что благодаря конфликту интерес к картине среди населения только вырос.