Билеты на финал «Интервидения» почти распроданы

Почти все билеты на финальное шоу международного музыкального конкурса «Интервидение» уже проданы. Об этом говорится на сайте «Live Арена».
«Непроданными остались лишь отдельные места „Live Арены“. Стоимость самых дорогих оставшихся билетов — в центральной части амфитеатра — составляет 96 тысяч рублей за место. Таких билетов осталось всего четыре. Самые недорогие места остались на балконах и в конце амфитеатра — их стоимость составляет 12 600 рублей и в продаже лишь 20 непроданных билетов», — следует из данных сайта «Live Арена».
Продажа билетов на «Интервидение» стартовала с 1 августа. «Live Арена» — это многофункциональный зрелищный центр, трансформируемый под любые типы мероприятий, вместимостью до 11 тысяч человек.
Указ о проведении конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области в 2025 году ранее подписал президент Владимир Путин. Финал состоится 20 сентября на площадке «Live Арена» в столице. Прямая трансляция начнется в 20:30 по московскому времени на «Первом канале». Россию на конкурсе представит певец Shaman, а также народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, который войдет в состав жюри.
