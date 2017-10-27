Сенатор покинул Twitter в поддержку российских каналов

09:15 27 октября 2017 0

Косачев считает, что Twitter стал политизированным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев удалил свой аккаунт в Twitter. Так политик выразил свою солидарность каналам «RT» и «Sputnik», которым администрация соцсети запретила рекламу.

Ранее Косачев заявил, что полагался на независимость Twitter, но теперь соцсеть стала политизированной, а ее руководство, якобы, посягает на свободу распространения информации, пишет «Nation news».

Администрация Twitter сообщала, что заблокировала рекламу с каналов, которыми владеют российские «RT» и «Sputnik». Поводом для этого стало расследование «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году, напоминает «Национальная служба новостей». Тогда победу сенсационно одержал миллиардер Дональд Трамп. Конспирологи считают, что ему помогли российские хакеры.