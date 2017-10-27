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27 октября 2017
26 октября 2017
09:15  27 октября 2017 0

Сенатор покинул Twitter в поддержку российских каналов

Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., косачев константин
Косачев считает, что Twitter стал политизированнымФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев удалил свой аккаунт в Twitter. Так политик выразил свою солидарность каналам «RT» и «Sputnik», которым администрация соцсети запретила рекламу.

Ранее Косачев заявил, что полагался на независимость Twitter, но теперь соцсеть стала политизированной, а ее руководство, якобы, посягает на свободу распространения информации, пишет «Nation news».

Администрация Twitter сообщала, что заблокировала рекламу с каналов, которыми владеют российские «RT» и «Sputnik». Поводом для этого стало расследование «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году, напоминает «Национальная служба новостей». Тогда победу сенсационно одержал миллиардер Дональд Трамп. Конспирологи считают, что ему помогли российские хакеры.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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