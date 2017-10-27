В Омске следователи проверяют информацию о том, что в одном из детских садов воспитательница заставляла четырехлетнего ребенка чистить унитазы в качестве наказания. Об этом в соцсетях рассказала сестра малыша Кристина.
В паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте» девушка сообщила, что сотрудница детсада в качестве воспитательных целей «наказывала ребенка тем, что он мыл унитазы в тихий час, запирала одного в спальной комнате и называла „какашкой“». По словам Кристины, все это было зафиксировано на видеокамеры. Директор пообещал уволить воспитательницу, но якобы так и не лишил ее должности.
«Life.ru» пишет, что к ситуации уже подключилось следственное управление СК РФ по региону. «Проводится доследственная проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что в детском саду в Омске четырехлетнего мальчика заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальной комнате», — сказали в управлении.