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27 октября 2017
14:50  27 октября 2017 0

В детсаду ребенка заставили чистить унитаз за плохое поведение

1000 дворов 2014 год. Екатеринбург, лопата, детский сад, песочница, песок, детские игрушки
Воспитательница обзывала малыша «какашкой»Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Омске следователи проверяют информацию о том, что в одном из детских садов воспитательница заставляла четырехлетнего ребенка чистить унитазы в качестве наказания. Об этом в соцсетях рассказала сестра малыша Кристина.

В паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте» девушка сообщила, что сотрудница детсада в качестве воспитательных целей «наказывала ребенка тем, что он мыл унитазы в тихий час, запирала одного в спальной комнате и называла „какашкой“». По словам Кристины, все это было зафиксировано на видеокамеры. Директор пообещал уволить воспитательницу, но якобы так и не лишил ее должности.

«Life.ru» пишет, что к ситуации уже подключилось следственное управление СК РФ по региону. «Проводится доследственная проверка по сообщению из средств массовой информации о том, что в детском саду в Омске четырехлетнего мальчика заставляли мыть унитазы и запирали одного в спальной комнате», — сказали в управлении.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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