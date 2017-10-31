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Главные новости Курганской области
14:18  31 октября 2017 0

Курганец через «ВКонтакте» призывал вступить в ИГИЛ

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На странице в соцсети курганец оправдывал терроризмФото: depositphotos.com © URA.RU

Курганца будут судить за размещение в социальной сети «ВКонтакте» видеороликов и высказываний, побуждающих к «джихаду» и вступлению в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ.

Уголовное дело в отношении 24-летнего сторонника радикальных течений ислама возбуждено по статье УК РФ «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», рассказали «URA.RU» в управлении ФСБ России по Курганской области.

Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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