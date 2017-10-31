Курганец через «ВКонтакте» призывал вступить в ИГИЛ

На странице в соцсети курганец оправдывал терроризм
Курганца будут судить за размещение в социальной сети «ВКонтакте» видеороликов и высказываний, побуждающих к «джихаду» и вступлению в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ.
Уголовное дело в отношении 24-летнего сторонника радикальных течений ислама возбуждено по статье УК РФ «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», рассказали «URA.RU» в управлении ФСБ России по Курганской области.
Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.