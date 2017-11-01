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01 ноября 2017
31 октября 2017
30 октября 2017
14:59  01 ноября 2017 0

В Перми на отремонтированной дамбе автобусы провалились в асфальт

На свежеотремонтированной дороге просел грунтФото: группа ВК «АВТО ПЕРМЬ»

В Перми на Северной дамбе, которую ремонтировали буквально летом, просел грунт. Мэрия обвиняет подрядчиков, которые укладывали асфальт в дождь.

Во вторник, 31 ноября, на Северной дамбе образовалась гигантская пробка из-за перегородивших проезд автобусов — они буквально увязли в асфальте. Очевидцы сообщают, что встали даже трамваи. В пермской мэрии вину за транспортный коллапс возложили на подрядчиков. Как пояснил начальник информационно-аналитического управления администрации города Андрей Каменских, рабочие проложили шурф к трамвайным путям для укладки кабеля во время дождя, поэтому мягкий грунт и просел под колесами автобуса.

«Подрядчик получил по полной программе и уже устраняет проблему. Ситуация на контроле управления внешнего благоустройства», — цитирует он замглавы городской администрации Анатолия Дашкевича. Как пояснил Каменских корреспонденту «URA.RU», сейчас подрядчику поставлена задача обеспечить безопасный проезд по дамбе. Будет решаться вопрос о штрафе.

Напомним, первый за двадцать с лишним лет капитальный ремонт Северной дамбы прошел минувшим летом. Из-за работ была сильно изменена транспортная сеть, а пермяки регулярно жаловались на пробки и на таксистов, завышавших цены на проезд.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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