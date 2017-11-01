В Перми на Северной дамбе, которую ремонтировали буквально летом, просел грунт. Мэрия обвиняет подрядчиков, которые укладывали асфальт в дождь.
Во вторник, 31 ноября, на Северной дамбе образовалась гигантская пробка из-за перегородивших проезд автобусов — они буквально увязли в асфальте. Очевидцы сообщают, что встали даже трамваи. В пермской мэрии вину за транспортный коллапс возложили на подрядчиков. Как пояснил начальник информационно-аналитического управления администрации города Андрей Каменских, рабочие проложили шурф к трамвайным путям для укладки кабеля во время дождя, поэтому мягкий грунт и просел под колесами автобуса.
«Подрядчик получил по полной программе и уже устраняет проблему. Ситуация на контроле управления внешнего благоустройства», — цитирует он замглавы городской администрации Анатолия Дашкевича. Как пояснил Каменских корреспонденту «URA.RU», сейчас подрядчику поставлена задача обеспечить безопасный проезд по дамбе. Будет решаться вопрос о штрафе.
Напомним, первый за двадцать с лишним лет капитальный ремонт Северной дамбы прошел минувшим летом. Из-за работ была сильно изменена транспортная сеть, а пермяки регулярно жаловались на пробки и на таксистов, завышавших цены на проезд.