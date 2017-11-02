Профессор-зэк организовал из колонии финансовую пирамиду на шесть миллиардов

10:00 02 ноября 2017 0

Люди доверили Серкину шесть миллиардов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Заключенный профессор и доктор экономических наук Максим Серкин, отбывающий срок за мошенничество и ожидающий еще одного приговора, создал в колонии финансовую пирамиду, которой он руководил из мест заключения.

Как выяснилось, Серкину подчинялась сеть кредитно-потребительских кооперативов, которые действовали в 17 регионах России на протяжении четырех лет. Таким образом у вкладчиков было похищено более шести млрд рублей, пишет «Коммерсант».

30 и 31 октября силовики провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае, а также Саратовской и Новосибирской областям.

Сотрудники ГУЭБиПК вместе с полицейскими изъяли финансовую документацию, печати более двух сотен фиктивных фирм и прибор для подделки подписей. Арестованы восемь основных фигурантов дела, все они заключены под стражу.

Действовавшие в России 22 кредитно-финансовых кооператива имели лицензии ЦБ и привлекали средства клиентов под строительство квартир и бизнес-центров, обещая высокие проценты до 16-20% годовых. Проценты конторы выплачивали из средств вновь привлеченных клиентов.

Представители легально действовавшей пирамиды привлекли более шести миллиардов рублей от 25 тысяч вкладчиков. Летом этого года КПК прекратили выплаты вкладчикам и отказались возвращать деньги.

В ходе следствия выяснилось, что руководил рухнувшей пирамидой Серкин, используя мессенджеры через сестру Екатерину Дружинину прямо из колонии, куда он попал больше двух лет назад.