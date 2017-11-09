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10 ноября 2017
09 ноября 2017
23:42  09 ноября 2017 0

У Донбасса появится собственная «Фабрика звезд»

Клипарт, разное. Донецк
Стать легендой Донецкой республики теперь можно будет стать и без оружия в рукахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зрители по всему миру смогут в режиме онлайн смотреть прослушивание, отбор и финальное музыкальное шоу Voices of Donbass. В новом открытом музыкальном конкурсе смогут участвовать все желающие жители Донбасса.

По словам организаторов, проект посвящается всем одаренным людям Донбасса.

«Мы не хотим говорить о войне, крови и насилии. Мы хотим говорить о красоте, о творчестве и о настоящих талантах», — заявил один из авторов шоу, актер Алексей Гаврилов.

Прием заявок на участие в шоу уже начался, сообщает телеканал 360. Финальный отбор конкурсантов состоится в период с 1 по 7 декабря.

Жюри конкурса возглавит российский режиссер, руководитель гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов, которому и принадлежит идея проведения шоу Voices of Donbass.

Организаторы указывают, что на официальном сайте проекта все, кто хочет поучаствовать в конкурсе, могут продемонстрировать свое вокальное мастерство, загрузив запись исполнения любой песни. После отбора финалисты смогут пройти дополнительное обучение по вокалу и сценическому искусству. Все мастер-классы, тренировки и обсуждения пройдут в формате прямого включения: зрители проекта и те, кто поддерживает конкурсантов, узнают, как идет подготовка к выступлению.

Евгений Александров
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