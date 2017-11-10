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10 ноября 2017
09 ноября 2017
08 ноября 2017
16:22  10 ноября 2017 0

Всероссийский турнир по боксу в ХМАО посетят звезды спорта

Презентация песни Сергея Шнурова для
Николай Валуев станет почетным гостем турнираФото: Владимир Андреев © URA.RU

Нефтеюганский открытый Всероссийский юношеский турнир по боксу имени олимпийского чемпиона Вячеслава Яновского посетят легенды спорта. Среди почетных гостей ожидаются советский и российский тренер, профессор кафедры теории и методики бокса НГУ им. П.Ф. Лесгафта Александр Зимин, чемпион Европы и СССР, победитель спартакиады народов СССР 1983 года Шамиль Сабиров, депутат Госдумы, чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев. Приедут призер Олимпийских игра 2000 года Александр Малетин, мастер спорта СССР международного класса, чемпион Польши и чемпион Европы, председатель тренерского совета Федерации бокса Чувашии, главный тренер по боксу Чувашии Владимир Мельник, и, наконец, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Японии, чемпион Германии среди профессионалов Вячеслав Яновский.

Турнир включен в календарь Федерации бокса России и пройдет в спортивном комплексе «Нептун» поселка Пойковский с 17 по 20 ноября. Известно, что приедут боксеры из разных уголков России, а также из Казахстана, Белоруссии, ЛНР и Южной Осетии.

«Этот турнир в полной мере отвечает целям пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок у подрастающего поколения и, конечно, способствует укреплению дружеских связей между боксерами различных регионов. Я желаю, чтобы соревнования, независимо от того, кто станет победителем, стали для участников турнира новой ступенькой их будущих спортивных и личных достижений», — сказал «URA.RU» вице-президент Федерации спортивной борьбы России Владимир Семенов, который когда-то возглавлял федерацию бокса Нефтеюганска.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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