Всероссийский турнир по боксу в ХМАО посетят звезды спорта

Нефтеюганский открытый Всероссийский юношеский турнир по боксу имени олимпийского чемпиона Вячеслава Яновского посетят легенды спорта. Среди почетных гостей ожидаются советский и российский тренер, профессор кафедры теории и методики бокса НГУ им. П.Ф. Лесгафта Александр Зимин, чемпион Европы и СССР, победитель спартакиады народов СССР 1983 года Шамиль Сабиров, депутат Госдумы, чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев. Приедут призер Олимпийских игра 2000 года Александр Малетин, мастер спорта СССР международного класса, чемпион Польши и чемпион Европы, председатель тренерского совета Федерации бокса Чувашии, главный тренер по боксу Чувашии Владимир Мельник, и, наконец, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Японии, чемпион Германии среди профессионалов Вячеслав Яновский.
Турнир включен в календарь Федерации бокса России и пройдет в спортивном комплексе «Нептун» поселка Пойковский с 17 по 20 ноября. Известно, что приедут боксеры из разных уголков России, а также из Казахстана, Белоруссии, ЛНР и Южной Осетии.
«Этот турнир в полной мере отвечает целям пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок у подрастающего поколения и, конечно, способствует укреплению дружеских связей между боксерами различных регионов. Я желаю, чтобы соревнования, независимо от того, кто станет победителем, стали для участников турнира новой ступенькой их будущих спортивных и личных достижений», — сказал «URA.RU» вице-президент Федерации спортивной борьбы России Владимир Семенов, который когда-то возглавлял федерацию бокса Нефтеюганска.