20:37 15 ноября 2017 0

Алисова просила суд о более мягком наказании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обвиняемая по делу о гибели «пьяного» мальчика в Балашихе Ольга Алисова приговорена к трем годам колонии поселения без права отсрочки. В среду, 15 ноября, Железнодорожный городской суд Московской области признал женщину виновной в смертельном ДТП.

«Алисова допустила ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека. Неправильно оценила дорожную обстановку, не применила меры снижения скорости, хотя должна была и могла, имела техническую возможность. Травмы, причиненные ребенку, нанесли тяжкий вред. Между ДТП и смертью есть прямая причинно-следственная связь», — цитирует РБК судью Владимира Шекуна.

Сама Алисова в последнем слове просила суд об условном наказании, а также надеялась на отсрочку исполнения наказания до достижения ее дочери 14-летнего возраста, пишет «Газета.Ru».

ДТП, в котором признали виновной Алисову, произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе. Тогда под колесами Hyundai Solaris, которым управляла женщина, погиб шестилетний Алексей. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров.

Судмедэксперт Михаил Клейменов после происшествия нашел у ребенка в крови 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейшей степени опьянения. После шумихи в СМИ была проведена повторная экспертиза, которая показала, что ребенок был трезв. Позднее от должности был отстранен 62-летний главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья, доктор медицинских наук, профессор Владимир Клевно, пишет «Национальная служба новостей».