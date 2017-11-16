Врачи рассказали о здоровье выжившей в авиакатастрофе девочки

04:57 16 ноября 2017 0

Врачи дают ребенку обезболивающие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бригада хабаровских врачей, которая прибыла ночью в поселок Нелькан, где 15 ноября разбился самолет, осмотрела единственную выжившую в крушении девочку. По словам главного врача регионального центра медицины катастроф Павла Курнявки, жизни ребенку ничего не угрожает.

«Ничего угрожающего жизни нет. Девочка в сознании. Перелом голеностопа подтвердился, подозрение на ЧМТ (черепно-мозговую травму — ред.) под вопросом. Диагноз будет уточняться после ее перевозки в больницу в Хабаровске, где ребенок пройдет дообследование. Сейчас ее лечение — это обезболивание и седативные, с учетом психотравмы», — приводит РИА «Новости» слова медика.

Утром 15 ноября, напомним, при заходе на посадку разбился летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 с семью человеками на борту. Шестеро из них погибли, выжить удалось только трехлетней девочке. Тела погибших были извлечены из-под обломков, а ребенок госпитализирован в местную больницу, пишет Nation News.