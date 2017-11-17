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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
01:47  17 ноября 2017 0

В Москве собираются построить два новых вокзала

Симферополь. Агитация перед референдумом,, вокзал, поезда, пассажиры
Владимир Путин поддержал реализацию данного проектаФото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Москве могут появиться еще два вокзала при создании сквозных маршрутов пригородных электричек. Речь идет об остановочных пунктах «Царицыно» и «Каланчевская».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а также начальником РЖД Олегом Белозеровым. В ходе встречи обсуждался проект соединения отдельных маршрутов железной дороги Москвы сквозными диаметрами. Глава России поддержал реализацию данного проекта.

Столичные власти вместе с РЖД собираются соединить девять направлений железной дороги, создав семнадцать сквозных маршрутов. Ожидается, что после ввода новой системы в строй, скорость перемещения из одного конца Москвы в другой увеличится в два раза, передает «Экономика сегодня».

Александр Черноскутов
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