01:47 17 ноября 2017 0

Владимир Путин поддержал реализацию данного проекта Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Москве могут появиться еще два вокзала при создании сквозных маршрутов пригородных электричек. Речь идет об остановочных пунктах «Царицыно» и «Каланчевская».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а также начальником РЖД Олегом Белозеровым. В ходе встречи обсуждался проект соединения отдельных маршрутов железной дороги Москвы сквозными диаметрами. Глава России поддержал реализацию данного проекта.

Столичные власти вместе с РЖД собираются соединить девять направлений железной дороги, создав семнадцать сквозных маршрутов. Ожидается, что после ввода новой системы в строй, скорость перемещения из одного конца Москвы в другой увеличится в два раза, передает «Экономика сегодня».