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21 ноября 2017
13:01  21 ноября 2017 0

На медиафоруме в Санкт-Петербурге встретятся журналисты и блогеры со всего мира

Санкт-Петербург, туризм, эрмитаж, туристы, дворцовая площадь, александрийская колонна, зимний дворец, карета, санкт-петербург
Международный медиафорум молодых журналистов проводится в ЭрмитажеФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Санкт-Петербурге состоится XII Международный медиафорум молодых журналистов. Это ежегодное мероприятие, которое проводится при поддержке Союза журналистов России (СЖР), Государственного Эрмитажа и правительства города.

Одним из спикеров на форме будет Владимир Соловьев, секретарь СЖР. Он рассказал корреспонденту «URA.RU», что выступит на этом мероприятии впервые — пообщается с участниками и расскажет об интересных эпизодах из журналистской практики. Соловьев отметил, что проводить такие форумы очень важно, так как у иностранных коллег появляется возможность понять Россию, посмотреть на нее изнутри. «Обвинять в пропаганде другую точку зрения, которая кажется тебе неправильной, легко. Сложнее понять и принять ее», — подчеркнул секретарь Союза журналистов.

Форум состоится 21—23 ноября 2017 года. В этот раз ожидается около 350 участников из стран Евросоюза, СНГ, Балтии, Лиги арабских государств и регионов России. Основными задачами форума будет налаживание диалога между регионами мира и укрепление межстрановых связей. Помимо деловой программы, участники форума познакомятся с историческими выставками Эрмитажа, а также поучаствуют в фестивале документальных фильмов и мультимедийных проектов «Я здесь живу».

Параллельно Петербургскому форуму в Москве проходит II Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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