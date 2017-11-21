В Санкт-Петербурге состоится XII Международный медиафорум молодых журналистов. Это ежегодное мероприятие, которое проводится при поддержке Союза журналистов России (СЖР), Государственного Эрмитажа и правительства города.
Одним из спикеров на форме будет Владимир Соловьев, секретарь СЖР. Он рассказал корреспонденту «URA.RU», что выступит на этом мероприятии впервые — пообщается с участниками и расскажет об интересных эпизодах из журналистской практики. Соловьев отметил, что проводить такие форумы очень важно, так как у иностранных коллег появляется возможность понять Россию, посмотреть на нее изнутри. «Обвинять в пропаганде другую точку зрения, которая кажется тебе неправильной, легко. Сложнее понять и принять ее», — подчеркнул секретарь Союза журналистов.
Форум состоится 21—23 ноября 2017 года. В этот раз ожидается около 350 участников из стран Евросоюза, СНГ, Балтии, Лиги арабских государств и регионов России. Основными задачами форума будет налаживание диалога между регионами мира и укрепление межстрановых связей. Помимо деловой программы, участники форума познакомятся с историческими выставками Эрмитажа, а также поучаствуют в фестивале документальных фильмов и мультимедийных проектов «Я здесь живу».
Параллельно Петербургскому форуму в Москве проходит II Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения.