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Главные новости Тюменской области
13:29  21 ноября 2017 0

В тюменском кафе подают лимонад из лайма с ценниками и этикетками на кожуре. ФОТО

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Этикетки плавают вместе с другим содержимым лимонада в стаканеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Тюмени пожаловался в Сети на лимонады в кафе крупного торгового центра города. Заказав напитки, посетитель обнаружил в стакане крупные дольки лайма с этикеткой на кожуре. Где-то наклейка уже отпала и свободно плавала вместе с другими ингредиентами лимонада.

Лимонад с наклейками тюменцу принесли в «Бургерной» ТРЦ «Кристалл». Снимки с некачественным напитком пользователь опубликовал в группе «Инцидент | Тюмень» во «ВКонтакте». В комментариях подписчики отмечают, что лайм, скорее всего, «еще и не мытый».

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Отклеившееся этикетка в лимонаде Фото анонимного пользователя из сообщества «Инцидент | Тюмень» во «ВКонтакте»

Вместе с тем мнения пользователей относительно ситуации в целом разделились, кто-то предлагает простить невнимательность сотрудников кафе, другие советуют вылить содержимое на официанта или бармена. «Раз намешал такой блювантин, так пусть сам и пьет», — пишут тюменцы.

На момент публикации комментарий от руководства кафе получить не удалось.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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