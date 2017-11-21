Житель Тюмени пожаловался в Сети на лимонады в кафе крупного торгового центра города. Заказав напитки, посетитель обнаружил в стакане крупные дольки лайма с этикеткой на кожуре. Где-то наклейка уже отпала и свободно плавала вместе с другими ингредиентами лимонада.
Лимонад с наклейками тюменцу принесли в «Бургерной» ТРЦ «Кристалл». Снимки с некачественным напитком пользователь опубликовал в группе «Инцидент | Тюмень» во «ВКонтакте». В комментариях подписчики отмечают, что лайм, скорее всего, «еще и не мытый».
Вместе с тем мнения пользователей относительно ситуации в целом разделились, кто-то предлагает простить невнимательность сотрудников кафе, другие советуют вылить содержимое на официанта или бармена. «Раз намешал такой блювантин, так пусть сам и пьет», — пишут тюменцы.
На момент публикации комментарий от руководства кафе получить не удалось.