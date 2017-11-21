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Главные новости Ямала
14:43  21 ноября 2017 0

Фурсенко попросил не наказывать ямальского школьника за выступление в бундестаге

Дискуссионный клуб
Андрей Фурсенко считает, что к старшекласнику нужно отнестись со снисхождениемФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Помощник президента России, экс-министр образования Андрей Фурсенко призвал быть терпимее к школьнику из Нового Уренгоя, который покаялся перед немецкими парламентариями за «невинно убиенных солдат вермахта» в годы Великой Отечественной войны.

Фурсенко отметил, что не видел самой речи гимназиста, но слышал отзывы о ней. «Считаю, что так же, как в год столетия революции, мы должны особенно по отношению к наши молодым согражданам быть, мне кажется, немного терпимее и понимать, что это молодые люди… если они ошиблись даже… с ними надо разговаривать, им надо каким-то образом помогать», — цитирует РИА «Новости» слова Фурсенко. Помощник президента добавил, что «карающий меч» нужно доставать из ножен в самую последнюю очередь.

Старшеклассник в составе делегации гимназистов из Нового Уренгоя выступил в германском бундестаге с покаянной речью, заявив, что солдаты вермахта во время войн «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. В Сети появилось видео выступления, под которым пользователи оставили возмущенные комментарии. Мать школьника Оксана Десятниченко заступилась за сына, рассказав о том, что речь они писали вместе. После уменьшения регламента выступления до двух минут, мальчик самостоятельно сократил текст и неумышленно исказил смысл.

Сейчас в адрес школьника стали поступать угрозы. Депутаты требуют от чиновников и надзорных ведомств провести проверку школ и организаторов мероприятия.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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