С приходом нового руководства в Луганской народной республике не произойдет никакого «кризиса власти». Об этом заявил исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник на Народном совете республики в субботу, 25 ноября.
Республика по-прежнему будет держать курс на союз с Россией и выполнение достигнутых в Минске договоренностей, передает RT.
«Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет, — приводит РИА „Новости“ заявление и. о. главы ЛНР. — Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность Минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого».
Пасечник также подчеркнул, что он, как глава республики, будет пресекать любые попытки нарушения закона и выхода за пределы Конституции, сообщает Nation News.
Как ранее писало «URA.RU», Леонид Пасечник был единогласно утвержден депутатами нарсовета ЛНР — за него проголосовали 38 из 39 человек. Министр госбезопасности республики занял данный пост после того, как Игорь Плотницкий вынужден был оставить свой пост по состоянию здоровья.