07 апреля 2025

Трамп раскритиковал страны Евросоюза

Трамп: ЕС ведет себя очень плохо в вопросах торговли с США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что изменит политику в отношении ЕС
Трамп заявил, что изменит политику в отношении ЕС Фото:

Евросоюз очень плохо себя ведет по отношению к США. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп. По его словам, текущая ситуация в торговых отношениях между США и ЕС изменится.

«Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают <…> и так не будет», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. Трансляцию встречи ведет Fox News.

Ранее стало известно, что компания Audi остановила экспорт автомобилей в Соединенные Штаты в ответ на введение тарифов администрацией американского президента, сообщает издание Automobilwoche. Согласно публикации, все автомобили, которые были импортированы в США после 2 апреля, будут временно удерживаться и не переданы дилерам. Тем не менее, как отмечает Bild, на американских складах компании находится более 37 тысяч машин, которые не подпадают под новые пошлины и доступны для продажи, напоминает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз очень плохо себя ведет по отношению к США. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп. По его словам, текущая ситуация в торговых отношениях между США и ЕС изменится. «Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают <…> и так не будет», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. Трансляцию встречи ведет Fox News. Ранее стало известно, что компания Audi остановила экспорт автомобилей в Соединенные Штаты в ответ на введение тарифов администрацией американского президента, сообщает издание Automobilwoche. Согласно публикации, все автомобили, которые были импортированы в США после 2 апреля, будут временно удерживаться и не переданы дилерам. Тем не менее, как отмечает Bild, на американских складах компании находится более 37 тысяч машин, которые не подпадают под новые пошлины и доступны для продажи, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...