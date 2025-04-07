07 апреля 2025

Le Soir: Бельгия выделит Украине более миллиарда евро помощи

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ЕС хочет создать при помощи Украины единый оборонный механизм
ЕС хочет создать при помощи Украины единый оборонный механизм Фото:

Бельгийский премьер Барт де Вевер направился в Киев, где, вероятнее всего, объявит о выделении Украине более миллиарда евро из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных российских активов. В составе делегации — министр обороны Тео Франкен, руководитель МИД Максим Прево и представители оборонной промышленности страны, пишет Soir.

Франкен в сети X опубликовал фото с премьер-министром на фоне военно-транспортного самолета перед вылетом из Бельгии. «Де Вевер, Прево и Франкен летят в Киев не с пустыми руками. Они везут принимающей стороне более миллиарда евро помощи, полученной от замороженных активов РФ», — передает издание Soir.

В конце марта Еврокомиссия одобрила выделение украинскому правительству млрд евро в рамках кредита G7 с погашением из доходов от заблокированных российских средств, напоминает телеканал 360. О том, под каким предлогом ЕС формирует единый оборонный механизм, ранее писало RT.

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Бельгийский премьер Барт де Вевер направился в Киев, где, вероятнее всего, объявит о выделении Украине более миллиарда евро из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных российских активов. В составе делегации — министр обороны Тео Франкен, руководитель МИД Максим Прево и представители оборонной промышленности страны, пишет Soir. Франкен в сети X опубликовал фото с премьер-министром на фоне военно-транспортного самолета перед вылетом из Бельгии. «Де Вевер, Прево и Франкен летят в Киев не с пустыми руками. Они везут принимающей стороне более миллиарда евро помощи, полученной от замороженных активов РФ», — передает издание Soir. В конце марта Еврокомиссия одобрила выделение украинскому правительству млрд евро в рамках кредита G7 с погашением из доходов от заблокированных российских средств, напоминает телеканал 360. О том, под каким предлогом ЕС формирует единый оборонный механизм, ранее писало RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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