Самый богатый человек мира попросил Трампа пересмотреть тарифную политику

Washington Post: Маск лично попросил Трапма пересмотреть новые пошлины
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Попытка Маска уговорить Трампа пересмотреть тарифные планы неувенчалась успехов, пишет The Washington Post
Попытка Маска уговорить Трампа пересмотреть тарифные планы неувенчалась успехов, пишет The Washington Post Фото:

Самый богатый человек в мире по данным Forbes Илон Маск обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть тарифную политику страны. Он выразил свое несогласие с тарифными планами, которые, по его мнению, могут негативно сказаться на американской экономике.

«В минувшие выходные, когда Илон Маск обрушил шквал постов в социальных сетях с критикой одного из ведущих советников Белого дома за агрессивный тарифный план президента Дональда Трампа, Маск (...) лично обратился к Трампу», — говорится в статье Washington Post. По словам источников издания, хотя Маск пытался повлиять на ситуацию, его усилия пока не принесли ожидаемых результатов.

Кроме прямого обращения к президенту, Илон Маск также раскритиковал в свои социальных сетях ключевых разработчиков данных тариных планов. Например, он резко высказался о торговом советнике Белого дома Питере Наварро, подчеркнув его некомпетентность в вопросах экономики.

Глава Tesla и Space X был 12 ноября 2024 года назначен на должность главы департамента государственной эффективности США (DOGE). Однако в начале апреля стало известно, что он планирует в ближайшее время уйти с текущей должности в Белом доме и перейти в вспомогательную роль. Это решение было принято на фоне разочарования в его непредсказуемости среди некоторых представителей администрации и международных союзников, а также из-за снижения стоимости акций Tesla, вызванного его политической деятельностью.

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Самый богатый человек в мире по данным Forbes Илон Маск обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть тарифную политику страны. Он выразил свое несогласие с тарифными планами, которые, по его мнению, могут негативно сказаться на американской экономике. «В минувшие выходные, когда Илон Маск обрушил шквал постов в социальных сетях с критикой одного из ведущих советников Белого дома за агрессивный тарифный план президента Дональда Трампа, Маск (...) лично обратился к Трампу», — говорится в статье Washington Post. По словам источников издания, хотя Маск пытался повлиять на ситуацию, его усилия пока не принесли ожидаемых результатов. Кроме прямого обращения к президенту, Илон Маск также раскритиковал в свои социальных сетях ключевых разработчиков данных тариных планов. Например, он резко высказался о торговом советнике Белого дома Питере Наварро, подчеркнув его некомпетентность в вопросах экономики. Глава Tesla и Space X был 12 ноября 2024 года назначен на должность главы департамента государственной эффективности США (DOGE). Однако в начале апреля стало известно, что он планирует в ближайшее время уйти с текущей должности в Белом доме и перейти в вспомогательную роль. Это решение было принято на фоне разочарования в его непредсказуемости среди некоторых представителей администрации и международных союзников, а также из-за снижения стоимости акций Tesla, вызванного его политической деятельностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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