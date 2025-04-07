Путин назвал направления отдыха, которые подешевеют к лету

У россиян появился шанс недорого улететь в регионы Дальнего Востока, в том числе — на Чукотку, в Бурятию, Якутию и в Амурскую область. Это станет возможным, благодаря расширению географии применения «плоских» (фиксированных) тарифов на авиаперевозки, сообщил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, комментируя итоги встречи главы государства Владимира Путина с руководителем «Аэрофлота» Сергеем Александровским.
«У вас экономика „бьется“, получается? Доработайте все с Минтрансом», — поддержал Путин инициативу «Аэрофлота» по расширению программы «плоских» тарифов.
Как доложил Александровский, на сегодня в программу входит только пять столиц дальневосточных регионов — Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. В этом году «Аэрофлот» готов включить в нее еще четыре города — Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ, где компания также представлена.
По словам Александровского, в 2024 году «плоскими» тарифами воспользовались 1,4 млн россиян. «Мы предлагаем увеличить минимальное количество доступных мест по „плоскому“ тарифу до 1,5 млн, распространить программу на девять городов, но при этом допустить возможность использования коммерческих тарифов на этих направлениях.
До 50% – это “плоские” тарифы, 30% – это субсидированные тарифы, федеральная субсидия для жителей этих регионов. И порядка 20–30% будет коммерческий тариф. Но при этом мы дадим доступ по “плоским” тарифам для всех городов, куда мы выполняем полеты», — объяснил глава «Аэрофлота».
Он сообщил, что авиакомпания выделяет на субсидирование «плоского» тарифа более 10 млрд рублей. В этом году затраты будут еще больше, но «Аэрофлот» оставляет за собой эти социальные обязательства. «Отлично», — одобрил предложение Владимир Путин.
«Плоский» тариф дает возможность практически всем пассажирам, в том числе туристам, покупать билеты по фиксированным ценам в течение года, объяснил URA.RU вице-президент РСТ Дмитрий Горин. «Иногда стоимость авиабилета составляет 50-70% от стоимости всего путешествия.
Но “плоский” тариф значительно ниже, и он фиксируется по решению авиакомпании. Программа “плоского” тарифа дает возможность, скажем, жителям Центральной России отправиться в путешествие по уникальным маршрутам. А для жителей дальневосточных регионов становятся доступнее перелеты в Центральную Россию.
Плюс важно, что расширяется география, увеличивается количество регионов Дальнего Востока, куда можно улететь по «плоскому» тарифу. С точки зрения туризма Дальний Восток — очень востребованное направление, и применение «плоских» тарифов делает его доступнее», — объяснил Горин.
По словам эксперта, принятое решение повышает транспортную доступность и мобильность как жителей регионов Дальнего Востока, так и тех, кто хочет побывать там. Это, отмечает Горин, социальный фактор расширения программы «плоского» тарифа, которую реализует «Аэрофлот» за счет собственных средств. «Еще года три-четыре назад Дальний Восток был вообще недоступен для туристических перелетов. Билеты стоили по 70-80 тысяч рублей туда и обратно. Сегодняшнее решение важно особенно в преддверии сезона отпусков, летних каникул, майских праздников. Это значит, что больше жителей, скажем, Центральной России смогут воспользоваться „плоским“ тарифом и побывать в регионах Дальнего Востока», — заключил вице-президент РСТ.
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