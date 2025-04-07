Кому и насколько повысят зарплату с 1 октября 2025 года

С 1 октября 2025 года заработные платы сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы (кроме судей) будут проиндексированы на 4,5%. Это повышение коснется всех регионов России и будет учитывать как федеральные, так и региональные особенности. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
«Второй этап (индексации зарплат бюджетников в этом году — ред.), запланированный на 1 октября 2025 года, — это повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы (кроме судей — ред.), Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%», — сказала Голубева в интервью РИА Новости.
Голубева отметила, что индексация зарплат госслужащих и муниципальных работников регулируется трудовым законодательством и соответствующими документами. Другие работодатели могут проводить индексацию в соответствии с коллективными договорами или внутренними нормативными актами.
Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2025 года средняя зарплата в России ожидается на уровне 140 тысяч рублей, что на 57% выше январских показателей и на 40% выше среднегодовых значений. Это связано с ростом минимального размера оплаты труда и новогодними премиями. В январе 2025 года средняя зарплата составила около 89 тысяч рублей, что на 19% выше показателя января предыдущего года.
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