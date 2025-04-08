«Мы хотим домой, а не воевать»: бойцы ВСУ разоткровенничались с пенсионеркой из Суджи

Жительница Суджи: украинские солдаты рассказали, что не хотят воевать
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Бойцы СВО, оккупировавшие город в Курской области, признались, что хотят домой
Бойцы СВО, оккупировавшие город в Курской области, признались, что хотят домой Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Жительница Суджи, оккупированной солдатами Вооруженных сил Украины поделилась, что ей удалось пообщаться с украинскими солдатами. Пенсионерка Любовь Евдокимовна рассказала, что бойцы, по ее словам, не хотели воевать. Единственным их желанием было — отправиться домой.

«Ну и спросила зачем они (солдаты ВСУ) пришли, с бабушкой воевать? Но они говорили, что не хотят тоже воевать, не хотят. Простые, я поняла, ребята были. Почему не хотят — не рассказывали, просто говорили, что воевать не хочется, что домой им хочется», — поделилась жительница Суджи с ТАСС. Она рассказала, что в первый день оккупации вышла к солдатам с библией и попыталась выяснить цель их пребывания в городе. Тогда украинские бойцы заявили, что хотят якобы помочь мирному населению, но не уточнили, в чем именно. По словам пенсионерки, солдаты ВСУ, зашедшие Суджу, заявляли, что хотят вернуться домой.

В марте, в ходе масштабного наступления, российские войска освободили территорию Курской области, включая Суджу, от войск ВСУ. До этого, в период оккупации, жители Суджи сталкивались с предложениями об эвакуации через Украину в Европу, но без гарантий возврата на родину, что вызывало недоверие и страх среди местного населения.

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Жительница Суджи, оккупированной солдатами Вооруженных сил Украины поделилась, что ей удалось пообщаться с украинскими солдатами. Пенсионерка Любовь Евдокимовна рассказала, что бойцы, по ее словам, не хотели воевать. Единственным их желанием было — отправиться домой. «Ну и спросила зачем они (солдаты ВСУ) пришли, с бабушкой воевать? Но они говорили, что не хотят тоже воевать, не хотят. Простые, я поняла, ребята были. Почему не хотят — не рассказывали, просто говорили, что воевать не хочется, что домой им хочется», — поделилась жительница Суджи с ТАСС. Она рассказала, что в первый день оккупации вышла к солдатам с библией и попыталась выяснить цель их пребывания в городе. Тогда украинские бойцы заявили, что хотят якобы помочь мирному населению, но не уточнили, в чем именно. По словам пенсионерки, солдаты ВСУ, зашедшие Суджу, заявляли, что хотят вернуться домой. В марте, в ходе масштабного наступления, российские войска освободили территорию Курской области, включая Суджу, от войск ВСУ. До этого, в период оккупации, жители Суджи сталкивались с предложениями об эвакуации через Украину в Европу, но без гарантий возврата на родину, что вызывало недоверие и страх среди местного населения.
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