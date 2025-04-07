Соседняя страна поможет России укрепить рубль

Белоруссия поможет России укрепить рубль. Премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Александр Турчин на переговорах в Москве 7 апреля акцентировали внимание на почти полном переходе на взаимные расчеты в рублях. Это пример для других участников ЕАЭС, возможность сделать экономику менее зависимой от доллара и шаг к созданию совместной с Минском валюты, объяснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Важно, что с первым зарубежным визитом в качестве главы правительства вы посещаете Российскую Федерацию. Это еще одно подтверждение особого характера отношений между Россией и Белоруссией», — сказал Мишустин, открывая переговоры.
Российский премьер назвал визит белорусского коллеги «очень своевременным». 13 марта в Москве встречались президента двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Результатом тех переговоров стали стратегические договоренности о наращивании сотрудничества в союзном государстве.
«И задача наших правительств — обеспечить четкое и оперативное исполнение решений, которые приняты на высшем уровне. Речь в первую очередь идет об основных направлениях реализации договора о Союзном государстве на ближайшую трехлетку», — подчеркнул Мишустин.
Председатель правительства России добавил, что Москва уделяет приоритетное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества с Минском. В прошлом году товарооборот между двумя странами составил 4,5 трлн российских рублей — на 6% больше, чем в 2023-м.
«Несмотря на усиление незаконных санкций в отношении России и Белоруссии, мы защищаем нашу торговлю и инвестиции, взаимные в том числе, от негативной внешней конъюнктуры. Практически полностью — более чем на 95% — перевели финансовые расчеты в национальные валюты», — акцентировал внимание Мишустин.
Турчин подчеркнул, что Россия для Белоруссии — основной торговый партнер. В прошлом году исполнилось 25 лет со дня подписания договора о создании союзного государства и 30 лет договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.
Для России переход на расчеты в национальных валютах — шаг к дедолларизации внешней торговли и укреплению рубля, комментирует Евгений Семибратов. В этом плане отношения с Белоруссией — пример для других ближайших партнеров. В частности, для состоящих в ЕАЭС Казахстана и Киргизии. Также высока доля торговли в нацвалютах с Ираном, который тоже находится под санкциями.
Почти полный переход на расчеты в нацвалютах приближает РФ и Белоруссию к следующему шагу — созданию общей валюты, считает эксперт. Для этого в рамках союзного государства Москве и Минску нужно создать общие рынки и окончательно уравнять возможности российских и белорусских производителей при госзакупках.
«Высшая точка интеграции двух независимых государств — это валютный союз, к которому Москва и Минск рано или поздно должны прийти. Этот вопрос обсуждается давно, но в 2010-х годах в Белоруссии инфляция была значительно выше, чем в России, и не было единых правил, поэтому объединение валюты могло бы подорвать экономическую стабильность всего союза. Сейчас ситуация другая, но страны должны создать по-настоящему общий рынок с равными условиями для компаний из обеих стран. В том числе по допуску к оборонзаказу, госзакупкам. А дальше уже будут двигаться к единому центру эмиссии валюты», — говорит эксперт.
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