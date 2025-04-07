В Госдуме предложили отменить повышение платы за электроэнергию

Необходимо отменить июльское повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов, хотя бы для тех регионов, где дифференцированные тарифы уже привели к росту платежей. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«По решению правительства тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастут на 12,6%. Призываю кабмин отменить июльское повышение. Хотя бы для тех регионов, где дифтарифы уже привели к росту платежей», — сказал Миронов РИА Новости. Он уточнил, что введение дифференцированных тарифов привело к значительным финансовым нагрузкам для многих домохозяйств, особенно затронув те, которые используют электроотопление.
Миронов также отметил, что несмотря на частичный пересмотр дифтарифов и проведение перерасчетов в регионах, жители продолжают жаловаться на высокие счета за электричество. Политик подчеркнул, что его партия предлагает заморозить тарифы ЖКХ на несколько лет и провести всесторонний аудит в этой сфере для выявления и устранения коррупции, что может позволить избежать повышения тарифов в обозримом будущем.
С 1 июля 2025 года в России запланировано очередное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В перечень услуг, подлежащих индексации, войдут электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также вывоз мусора и другие виды коммунальных услуг, напоминает телеканал 360.
Согласно информации, предоставленной официальными представителями Федеральной антимонопольной службы, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерства экономического развития, ожидается, что в 2025 году средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Российской Федерации достигнет 10–11,9%. Однако стоит отметить, что конкретный размер увеличения будет варьироваться в зависимости от региона.
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