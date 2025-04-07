07 апреля 2025

В московском ЖК произошла стрельба

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В ЖК Level произошла потасовка между дворниками
В ЖК Level произошла потасовка между дворниками Фото:

Жители ЖК «Level Причальный» в Москве стали свидетелями стрельбы после потасовки дворников. Об этом сообщает Baza.

«Пару часов назад дворники ЖК „Level Причальный“ спровоцировали драку, в результате которой была слышна стрельба, одного из дворников ранили (эта информация не уточнена), его оперативно оттащили коллеги куда-то на парковку жилого комплекса подальше от чужих глаз и ушей», — пишет Baza в своем telegram-канале, ссылаясь на жителей. По словам одного из очевидцев, в драке замешаны сотрудники клининговой компании, обслуживающей ЖК.

Ранее в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским, сообщали в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Преступник получил огнестрельное ранение и был задержан.

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Жители ЖК «Level Причальный» в Москве стали свидетелями стрельбы после потасовки дворников. Об этом сообщает Baza. «Пару часов назад дворники ЖК „Level Причальный“ спровоцировали драку, в результате которой была слышна стрельба, одного из дворников ранили (эта информация не уточнена), его оперативно оттащили коллеги куда-то на парковку жилого комплекса подальше от чужих глаз и ушей», — пишет Baza в своем telegram-канале, ссылаясь на жителей. По словам одного из очевидцев, в драке замешаны сотрудники клининговой компании, обслуживающей ЖК. Ранее в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским, сообщали в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Преступник получил огнестрельное ранение и был задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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