В московском ЖК произошла стрельба

Жители ЖК «Level Причальный» в Москве стали свидетелями стрельбы после потасовки дворников. Об этом сообщает Baza.
«Пару часов назад дворники ЖК „Level Причальный“ спровоцировали драку, в результате которой была слышна стрельба, одного из дворников ранили (эта информация не уточнена), его оперативно оттащили коллеги куда-то на парковку жилого комплекса подальше от чужих глаз и ушей», — пишет Baza в своем telegram-канале, ссылаясь на жителей. По словам одного из очевидцев, в драке замешаны сотрудники клининговой компании, обслуживающей ЖК.
Ранее в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским, сообщали в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Преступник получил огнестрельное ранение и был задержан.
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