07 апреля 2025

Трамп объяснил, почему не вводит против России пошлины

Трамп: США почти не торгуют с РФ, поэтому не ввели против нее пошлины
© Служба новостей «URA.RU»
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При этом Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на поставки из КНР в размере еще 50%
При этом Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на поставки из КНР в размере еще 50% Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон практически не ведут торговли с Россией, что стало причиной отсутствия новых таможенных пошлин со стороны США. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне.

«США практически не торгуют с РФ, поэтому не ввели в отношении нее дополнительные таможенные пошлины», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию мероприятия ведет Fox News.

При этом, Трамп заявил о своем решении наложить дополнительные тарифы в размере 50% на импортируемые товары из Китая, если Пекин не отменит свои встречные пошлины к 8 апреля. Как уточняет агентство Bloomberg, суммарно торговые тарифы в случае реализации угроз могут составить для Китая более 100% от стоимости товаров, передает «Царьград».

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон практически не ведут торговли с Россией, что стало причиной отсутствия новых таможенных пошлин со стороны США. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне. «США практически не торгуют с РФ, поэтому не ввели в отношении нее дополнительные таможенные пошлины», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию мероприятия ведет Fox News. При этом, Трамп заявил о своем решении наложить дополнительные тарифы в размере 50% на импортируемые товары из Китая, если Пекин не отменит свои встречные пошлины к 8 апреля. Как уточняет агентство Bloomberg, суммарно торговые тарифы в случае реализации угроз могут составить для Китая более 100% от стоимости товаров, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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