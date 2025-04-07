В Германии высказались о причастности РФ к теракту в Мангейме

Представитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) опроверг информацию о связи России с терактом в Мангейме, в ходе которого афганец Сулейман Атаи напал на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера. Ранее немецкий канал ZDF опубликовал свое «расследование», в котором, основываясь на запросах из Google Trends, указал на связь РФ с терактом.
Телеканал ZDF выпустил сюжет, основанный на исследовании запросов в Google Trends. По их данным, за несколько дней в поисковой системе с российской территории якобы фигурировали такие формулировки, как «террористический акт в Мангейме» и имя пострадавшего Штюрценбергера. Из этого они сделали вывод о некоей причастности России к теракту. В сообщении же BND отмечается, что «мнимая корреляция между этими артефактами и связью с Россией, тем самым, может быть воспроизведена и для множества других стран, что делает привязку к России маловероятной». Представитель организации также указал на проблемы с использованием Google Trends для такого рода анализов. «Результаты из Google Trends не подходят для представленных методов анализа и оценки и не могут использоваться в качестве достоверных данных», — отметил он в беседе с американским изданием Reuters.
По словам представителя разведслужбы, анализ трендов Google часто включает ошибочные данные, так как не учитывает использование VPN-сервисов и основывается на неполной информации о реальных поисковых запросах. Это подрывает обоснованность выводов, сделанных на основе таких данных. BND выразило сомнение относительно всего «расследования» ZDF, подчеркивая, что данные Google Trends не должны использоваться как основа для серьезных обвинений.
В мае прошлого года в Мангейме, Германия, афганец, проживающий в стране уже более десяти лет, совершил нападение с ножом на Штюрценбергера в ходе митинга праворадикальной организации PAX Europa. В результате атаки шестеро людей получили ранения, среди них был и сам Штюрценбергер. Один из полицейских, Рувен Л., скончался от полученных травм. Сам нападавший был ранен полицией во время задержания.
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