07 апреля 2025

Около станции метро в Стамбуле прогремел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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На момент публикации пожар был уже потушен
На момент публикации пожар был уже потушен Фото:

Жители Стамбула (Турция) услышали громкий хлопок возле станции метро Енибосна в западной части города. Затем начался пожар, сообщили журналисты.

«Громкий хлопок с яркой вспышкой прогремел около 23:03 (местное времени совпадает с мск — прим. URA.RU) по неизвестной причине. После этого в соседних домах отключилось электричество, в некоторых включились генераторы», — передает РИА Новости.

Информации о пострадавших нет. Прибывшие к месту ЧП пожарные потушили возгорание к 23:25. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Испании на территории автономном сообществе Астурия прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Еще четверо были серьезно ранены, сообщает RT. А в самом начале апреля мощный пожар охватил завод в Карелии.

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Жители Стамбула (Турция) услышали громкий хлопок возле станции метро Енибосна в западной части города. Затем начался пожар, сообщили журналисты. «Громкий хлопок с яркой вспышкой прогремел около 23:03 (местное времени совпадает с мск — прим. URA.RU) по неизвестной причине. После этого в соседних домах отключилось электричество, в некоторых включились генераторы», — передает РИА Новости. Информации о пострадавших нет. Прибывшие к месту ЧП пожарные потушили возгорание к 23:25. Причины происшествия устанавливаются. Ранее в Испании на территории автономном сообществе Астурия прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Еще четверо были серьезно ранены, сообщает RT. А в самом начале апреля мощный пожар охватил завод в Карелии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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