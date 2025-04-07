07 апреля 2025

Трамп: США и Иран ведут прямые переговоры

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Трамп анонсировал «большую встречу с Ираном»
Трамп анонсировал «большую встречу с Ираном» Фото:

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение прямых переговоров с Ираном, которые начнутся в ближайшие выходные. Об этом он сообщил после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. По словам Трампа, предстоящая встреча может пройти на высоком уровне и стать ключевой для достижения возможной сделки.

«У нас идут прямые переговоры с Ираном. Они начали это. В субботу будет очень большая встреча, посмотрим, что будет», — заявил Трамп журналистам. Трансляция встречи ведет Fox News. Президент выразил надежду на положительные результаты переговоров, подчеркнув значимость предстоящего события.

Трамп подчеркнул, что инициатива о переговорах исходила от Ирана, что может свидетельствовать о заинтересованности обеих сторон в разрешении текущих напряженностей. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться ключевые аспекты двусторонних отношений, включая ядерную программу и санкции.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь заявил о готовности страны к диалогу с Вашингтоном на основе взаимного уважения. 2 апреля власти Ирана закрыли воздушное пространство и перевели военные силы в боевую готовность. Россия не собирается отрекаться от Ирана, несмотря на угрозы президента США Трампа бомбить страну.

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Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение прямых переговоров с Ираном, которые начнутся в ближайшие выходные. Об этом он сообщил после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. По словам Трампа, предстоящая встреча может пройти на высоком уровне и стать ключевой для достижения возможной сделки. «У нас идут прямые переговоры с Ираном. Они начали это. В субботу будет очень большая встреча, посмотрим, что будет», — заявил Трамп журналистам. Трансляция встречи ведет Fox News. Президент выразил надежду на положительные результаты переговоров, подчеркнув значимость предстоящего события. Трамп подчеркнул, что инициатива о переговорах исходила от Ирана, что может свидетельствовать о заинтересованности обеих сторон в разрешении текущих напряженностей. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться ключевые аспекты двусторонних отношений, включая ядерную программу и санкции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь заявил о готовности страны к диалогу с Вашингтоном на основе взаимного уважения. 2 апреля власти Ирана закрыли воздушное пространство и перевели военные силы в боевую готовность. Россия не собирается отрекаться от Ирана, несмотря на угрозы президента США Трампа бомбить страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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