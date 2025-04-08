В России появится новая мера поддержки для участников СВО

Члены парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» представят в Государственную Думу законопроект, предусматривающий предоставление бесплатного социального обслуживания на дому участникам специальной военной операции (СВО). Депутат Сергей Миронов, выступающий соавтором законопроекта, отметил, что такая мера поможет сохранить финансовое благополучие семей бойцов, участвующих в операции.
«Это большая беда, и особенно тяжело, когда молодые парни возвращаются домой инвалидами первой или второй группы. Чтобы пройти реабилитацию, вернуть своё здоровье или получить должный уход, нужны большие средства, и чаще всего их близкие не могут оплатить такие расходы», — рассказал Миронов в беседе с РИА Новости.
Согласно информации из пояснительной записки, предложение о предоставлении бесплатных социальных услуг на дому, а также в полустационарных и стационарных учреждениях, направлено на поддержку военнослужащих, задействованных в выполнении боевых операций в зоне СВО. Это позволит им пройти необходимую реабилитацию. Помимо этого, предложенная мера поможет сохранить финансовую стабильность семей военнослужащих.
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