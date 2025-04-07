07 апреля 2025

Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до июля

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У американцев есть еще три месяца для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России
У американцев есть еще три месяца для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России Фото:

Срок действия генеральной лицензии, позволяющей американским гражданам осуществлять уплату налогов, сборов и импортных пошлин в Российской Федерации, был продлен до 9 июля текущего года. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном Министерством финансов США.

«Генеральная лицензия вступает в силу 7 апреля 2025 года», — говорится в документе. Первая публикация данной версии была опубликована Министерством финансов США в марте 2022 года. В последующем лицензию продляли несколько раз. Предыдущий документ, датированный 7 января, устанавливал возможность проведения данных операций до 9 апреля.

Ранее США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией. Документ действовал с 1992 года, пишет RT.

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Срок действия генеральной лицензии, позволяющей американским гражданам осуществлять уплату налогов, сборов и импортных пошлин в Российской Федерации, был продлен до 9 июля текущего года. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном Министерством финансов США. «Генеральная лицензия вступает в силу 7 апреля 2025 года», — говорится в документе. Первая публикация данной версии была опубликована Министерством финансов США в марте 2022 года. В последующем лицензию продляли несколько раз. Предыдущий документ, датированный 7 января, устанавливал возможность проведения данных операций до 9 апреля. Ранее США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией. Документ действовал с 1992 года, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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