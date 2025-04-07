Затонувшую при загадочных обстоятельствах подлодку нашли спустя 84 года: история советской М-49 «Малютка»

В результате длительных поисков в заливе Петра Великого в Японском море была обнаружена советская подлодка М-49 «Малютка». Ее поиски продолжались последние двадцать лет. «Малютка» пропала в 1941 году вместе с 22 членами экипажа, отправив сообщение о неизвестном приближающемся судне. О том, как нашли подлодку и что теперь с ней будет, а также об истории и разных версиях гибели — в материале URA.RU.
Найдена «Малютка»
Тихоокеанский флот (ТОФ) России совместно с ветеранскими организациями моряков-подводников обнаружил в заливе Петра Великого затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа «Малютка». Найденная субмарина является подводной лодкой М-49, пропавшей без вести 16 августа 1941 года.
Поиски подводной лодки «М-49» Тихоокеанского флота (ТОФ) велись на протяжении последних двух десятилетий. Недавно удалось достоверно установить место гибели и тип обнаруженной подводной лодки недавно — это сделал экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» ТОФ. Этому способствовало использование современных поисковых технологий.
В ходе обследования подводного объекта было установлено, что затонувшая субмарина действительно принадлежит к типу «Малютка». Его так неофициально прозвали из-за того, что конструкция позволяла транспортировать лодки по железной дороге без демонтажа. Нахождение затонувшей М-49 имеет большое значение как для военно-исторической науки, так и для родственников погибших моряков — экипаж насчитывал 22 человека.
Воинское захоронение
Найденная «Малютка» в заливе Петра Великого может быть объявлена воинским захоронением. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина.
«На лодке оставался экипаж, он не спасся, его нашли только сейчас, судя по всему. По всем законам это считается воинским захоронением. Оружие, пушку, могут снять для музеев. А по координатам, где обнаружили субмарину, обычно отдают воинские почести: спускают к кораблю венок. Лодку вряд ли будут поднимать. Так принято на флоте», – сообщил Дандыкин.
Он также напомнил, что на дне Балтийского и Черного морей уже обнаружено множество подводных лодок, которые оставили как места воинских захоронений. Это традиция уважения и памяти о погибших моряках сохраняется на протяжении многих лет.
Характеристики
История гибели лодки
Последнее сообщение от лодки
Подлодка «М-49» пропала без вести в 1941 году после того, как командир получил приказ вернуться на базу. Последнее сообщение от подлодки было получено 15 августа в 08:30, в нем сообщалось о неизвестном транспортном средстве, движущемся курсом на юго-запад. Несмотря на приказ командира бригады, отправленный 16 августа в 05:00 утра, командир подлодки не подал отчет о покидании занимаемой позиции и не отвечал на радиозапросы.
"Неизвестный ТР курсом на зюйд-вест", — последние слова, принятые от командира подлодки "М-49". После этого сообщения командир получил указание покинуть свою позицию и вернуться на базу, но точное местоположение подлодки было неизвестно, из-за чего было решено дождаться улучшения видимости.
Трагический исход миссии подлодки «М-49» обернулся гибелью всех 22 членов экипажа. Спустя время подлодка была официально исключена из состава флота.
Версии гибели
Подводная лодка М-49 пропала в условиях, которые до сих пор вызывают множество вопросов среди исследователей. Предполагаемая дата гибели корабля — сентябрь 1941 года. По данным анализа, основанного на материалах капитана 1 ранга и члена Совета «Дальневосточного Клуба моряков-подводников ТОФ» Михаила Сажаева существует несколько вероятных причин катастрофы.
Первая из возможных причин — ошибка в навигации и низкая точность в плавании, которые привели к подрыву на оборонительных минных заграждениях, установленных в заливе Петра Великого силами флота с 12 по 23 июля 1941 года. Заграждения состояли из мин различных моделей и были размещены на значительной глубине от 35 до 185 метров.
Вторая возможная причина — дрейф морских мин, сорванных с якорей во время шторма. В период с 13 июля 1941 года по 1 августа 1943 года было зафиксировано 359 плавающих мин, из которых 63 остались необезвреженными. Эти мины могли дрейфовать через позиции подводных лодок под воздействием течений и ветра.
Третья предполагаемая причина — неучтенный дрейф от ветра, который мог привести к тому, что подводная лодка непреднамеренно оказалась на минном поле. Возможное место гибели М-49 определяется районом с радиусом в пять миль от точки с координатами 42 градуса 29 минут 0 секунд северной широты и 132 градуса 12 минут 0 секунд восточной долготы.
Кроме того, не исключается вероятность гибели подводной лодки из-за неблагоприятных гидрометеорологических условий. Также существует версия об уничтожении лодки в результате боевого столкновения с вражеским вооруженным судном.
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