Как защитить свои деньги от опасного «телефонного вируса»

МВД: при краже денег через вирус в телефоне следует обратиться в банк и полицию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МВД России разработало определенный алгоритм действий, если ваши деньги похитили мошенники через вирус на телефоне
МВД России разработало определенный алгоритм действий, если ваши деньги похитили мошенники через вирус на телефоне Фото:

Тем людям, в чей телефон попал опасный вирус из-за действий мошенников, следует немедленно отключить устройство, извлечь SIM-карту, заблокировать операции в банке через горячую линию и написать заявление в полицию. Об этом сообщили в МВД России.

«Немедленно прекратить любые действия с сотовым телефоном, принудительно отключить его, извлечь СИМ карту», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. В ведомстве также порекомендовали не пытаться самостоятельно устранить вирусы и не отправлять устройство в сервис. Вместо этого лучше сразу обратиться в свой банк для блокировки операций по расчетному счету и доступа к «Мобильному банку», а также направить заявление о факте хищения денег.

Важно также подать заявление в полицию с необходимыми документами, подтверждающими хищение денежных средств. По данным ведомства, это позволит правоохранительным органам принять все необходимые меры для расследования преступления и возврата украденных средств.

Ранее МВД России предупредило о новой схеме мошенничества: злоумышленники, выдавая себя за представителей операторов мобильной связи, получают контроль над SIM-картами и мобильными банковскими услугами жертв. Это позволяет им совершать несанкционированные операции, включая доступ к функциям мобильного банка. В ответ на увеличение таких инцидентов, МВД рекомендует гражданам при возникновении подозрений немедленно обращаться в полицию и блокировать все банковские операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тем людям, в чей телефон попал опасный вирус из-за действий мошенников, следует немедленно отключить устройство, извлечь SIM-карту, заблокировать операции в банке через горячую линию и написать заявление в полицию. Об этом сообщили в МВД России. «Немедленно прекратить любые действия с сотовым телефоном, принудительно отключить его, извлечь СИМ карту», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. В ведомстве также порекомендовали не пытаться самостоятельно устранить вирусы и не отправлять устройство в сервис. Вместо этого лучше сразу обратиться в свой банк для блокировки операций по расчетному счету и доступа к «Мобильному банку», а также направить заявление о факте хищения денег. Важно также подать заявление в полицию с необходимыми документами, подтверждающими хищение денежных средств. По данным ведомства, это позволит правоохранительным органам принять все необходимые меры для расследования преступления и возврата украденных средств. Ранее МВД России предупредило о новой схеме мошенничества: злоумышленники, выдавая себя за представителей операторов мобильной связи, получают контроль над SIM-картами и мобильными банковскими услугами жертв. Это позволяет им совершать несанкционированные операции, включая доступ к функциям мобильного банка. В ответ на увеличение таких инцидентов, МВД рекомендует гражданам при возникновении подозрений немедленно обращаться в полицию и блокировать все банковские операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...