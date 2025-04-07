07 апреля 2025

ЕС не дал денег на «стену беспилотников» на границе с Россией: суть балтийского проекта

Евросоюз отказал Эстонии и Литве в финансировании «стены беспилотников»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз не собирается спонсировать возведение стены от дронов Эстонии и Литве
Евросоюз не собирается спонсировать возведение стены от дронов Эстонии и Литве Фото:

Евросоюз отклонил запрос Эстонии и Литвы о финансировании проекта по строительству защитной «стены для дронов» на границе с Россией. Соответствующую информацию предоставила телерадиовещательная компания ERR. Для реализации этой инициативы страны представили общую заявку на получение европейских средств.

Эстония выступала инициатором заявки, в то время как Литва участвовала как соискатель. Их совместная цель заключалась в возведении преграды, которая предотвратила бы нелегальное пересечение границы при помощи беспилотных летательных аппаратов.  Евросоюз принял решение не предоставлять финансирование для «стены беспилотников». В чем заключается суть проекта, о котором мечтает Прибалтика — в материале URA.RU.

Зачем нужна «стена беспилотников»

Целью создания «стены дронов» в Прибалтике была не только разработка физической инфраструктуры и систем наблюдения, но и использование беспилотников и других технологий для защиты от агрессивных действий и контрабанды со стороны недружественных государств. Также отмечалось, что проект необходим для борьбы с незаконной миграцией.

Когда предложили создать «стену беспилотников»

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила в мае 2024 года, что шесть стран НАТО, имеющих общие границы с Россией, объединяют усилия для создания защитной «стены дронов» вдоль своих границ. В проекте также должны были принять участие Латвия, Эстония, Польша, Финляндия и Норвегия.

Вопросы финансирования, временные рамки и технические детали проекта на тот момент не разглашались, однако министр упомянула, что в финансировании могут участвовать средства ЕС, и каждая страна должна выполнить определенную предварительную работу. В интервью финскому каналу Yle глава МВД Финляндии Мари Рантанен отметила, что планы по созданию стены беспилотников будут со временем доработаны. 

Интересы РФ и НАТО в теневой войне в Прибалтике

В декабре 2024 года регион Прибалтики превратился в новую арену напряженности между Россией и странами НАТО. The Wall Street Journal сообщал, что после обострения ситуации на Украине активность якобы российских военных кораблей в Балтийском море возросла, включая происшествия с предупредительными выстрелами в направлении кораблей НАТО и создание препятствий для авиационного движения.

В дополнение, в 2023 году Литва, Латвия и Эстония укрепили свои связи с НАТО, подписав декларацию о разграничении своего воздушного пространства для использования его альянсом для военных целей. Это решение позволяет странам НАТО свободно оперировать в воздушном пространстве прибалтийских государств, что усиливает их позиции в регионе.

Скрытые мотивы Прибалтики

Министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене в конце марта этого года предостерегли о возможном увеличении уровня угрозы для стран Балтийского региона в случае прекращения военных действий на Украине. Согласно сообщению Financial Times, которое ссылается на высказывания министров, прекращение огня может привести к резкому усилению опасностей для безопасности государств Балтии.

Певкур и Шакалене выразили обеспокоенность тем, что после завершения конфликта Россия якобы сосредоточится на модернизации своих вооружений и переброске войск к северо-восточному флангу НАТО. Особые опасения вызывают предстоящие совместные военные учения России и Белоруссии под названием «Запад», запланированные на сентябрь, отмечает FT. Кроме того, главы военных ведомств Эстонии и Литвы выразили несогласие с идеей переброски подразделений НАТО из их стран для формирования новых европейских военных частей, которые могли бы быть направлены на Украину. Поэтому Прибалтике по сути невыгодно прекращение конфликта. 

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Евросоюз отклонил запрос Эстонии и Литвы о финансировании проекта по строительству защитной «стены для дронов» на границе с Россией. Соответствующую информацию предоставила телерадиовещательная компания ERR. Для реализации этой инициативы страны представили общую заявку на получение европейских средств. Эстония выступала инициатором заявки, в то время как Литва участвовала как соискатель. Их совместная цель заключалась в возведении преграды, которая предотвратила бы нелегальное пересечение границы при помощи беспилотных летательных аппаратов.  Евросоюз принял решение не предоставлять финансирование для «стены беспилотников». В чем заключается суть проекта, о котором мечтает Прибалтика — в материале URA.RU. Зачем нужна «стена беспилотников» Целью создания «стены дронов» в Прибалтике была не только разработка физической инфраструктуры и систем наблюдения, но и использование беспилотников и других технологий для защиты от агрессивных действий и контрабанды со стороны недружественных государств. Также отмечалось, что проект необходим для борьбы с незаконной миграцией. Когда предложили создать «стену беспилотников» Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила в мае 2024 года, что шесть стран НАТО, имеющих общие границы с Россией, объединяют усилия для создания защитной «стены дронов» вдоль своих границ. В проекте также должны были принять участие Латвия, Эстония, Польша, Финляндия и Норвегия. Вопросы финансирования, временные рамки и технические детали проекта на тот момент не разглашались, однако министр упомянула, что в финансировании могут участвовать средства ЕС, и каждая страна должна выполнить определенную предварительную работу. В интервью финскому каналу Yle глава МВД Финляндии Мари Рантанен отметила, что планы по созданию стены беспилотников будут со временем доработаны.  Интересы РФ и НАТО в теневой войне в Прибалтике В декабре 2024 года регион Прибалтики превратился в новую арену напряженности между Россией и странами НАТО. The Wall Street Journal сообщал, что после обострения ситуации на Украине активность якобы российских военных кораблей в Балтийском море возросла, включая происшествия с предупредительными выстрелами в направлении кораблей НАТО и создание препятствий для авиационного движения. В дополнение, в 2023 году Литва, Латвия и Эстония укрепили свои связи с НАТО, подписав декларацию о разграничении своего воздушного пространства для использования его альянсом для военных целей. Это решение позволяет странам НАТО свободно оперировать в воздушном пространстве прибалтийских государств, что усиливает их позиции в регионе. Скрытые мотивы Прибалтики Министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене в конце марта этого года предостерегли о возможном увеличении уровня угрозы для стран Балтийского региона в случае прекращения военных действий на Украине. Согласно сообщению Financial Times, которое ссылается на высказывания министров, прекращение огня может привести к резкому усилению опасностей для безопасности государств Балтии. Певкур и Шакалене выразили обеспокоенность тем, что после завершения конфликта Россия якобы сосредоточится на модернизации своих вооружений и переброске войск к северо-восточному флангу НАТО. Особые опасения вызывают предстоящие совместные военные учения России и Белоруссии под названием «Запад», запланированные на сентябрь, отмечает FT. Кроме того, главы военных ведомств Эстонии и Литвы выразили несогласие с идеей переброски подразделений НАТО из их стран для формирования новых европейских военных частей, которые могли бы быть направлены на Украину. Поэтому Прибалтике по сути невыгодно прекращение конфликта. 
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