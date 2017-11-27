Открытие переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги откладывается на более поздний срок. Теплая погода не позволяет разрешить проезд транспорта. По итогам комиссионного обследования было принято решение о продолжении работы по намораживанию льда, сообщили «URA.RU» в понедельник, 27 ноября, в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
На сегодняшний день связь между берегами осуществляются судами на воздушной подушке. Дорожники уже обустроили полосы для движения автомобилей знаками и вешками. Остается лишь дождаться момента, когда лед окрепнет.
Повторная комиссия запланирована на 30 ноября.
Переправа между Салехардом и Лабытнанги — единственный транспортный узел, соединяющий Салехард со всем остальным миром. Железная дорога идет только до Лабытнанги. Через переправу доставляют в ямальскую столицу практически все грузы, в том числе и продовольственные товары с почтой.