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15:09  27 ноября 2017 0

На Ямале не могут запустить стратегический узел, соединяющий Салехард с остальным миром

Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
Движение через Обь возможно лишь на судах с воздушной подушкойФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Открытие переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги откладывается на более поздний срок. Теплая погода не позволяет разрешить проезд транспорта. По итогам комиссионного обследования было принято решение о продолжении работы по намораживанию льда, сообщили «URA.RU» в понедельник, 27 ноября, в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

На сегодняшний день связь между берегами осуществляются судами на воздушной подушке. Дорожники уже обустроили полосы для движения автомобилей знаками и вешками. Остается лишь дождаться момента, когда лед окрепнет.

Повторная комиссия запланирована на 30 ноября.

Переправа между Салехардом и Лабытнанги — единственный транспортный узел, соединяющий Салехард со всем остальным миром. Железная дорога идет только до Лабытнанги. Через переправу доставляют в ямальскую столицу практически все грузы, в том числе и продовольственные товары с почтой.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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