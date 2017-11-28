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Главные новости Курганской области
09:56  28 ноября 2017 0

Зауральская дума рассмотрит бюджет на 2018 год

Совместное заседание комитетов областной Думы. Курган, депутаты курганской областной думы
Депутатам предстоит оценить основные параметры бюджетаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во вторник, 28 ноября, Курганская областная дума рассмотрит в первом чтении бюджет Зауралья на 2018 год. После принятых мер по оздоровлению экономики региона и дополнительных дотаций из федерального центра глава региона Алексей Кокорин назвал его одним из самых сбалансированных за последние годы.

Основные параметры бюджета на 2018 год: доходы — 36,8 млрд рублей, расходы — 39,4 млрд рублей, дефицит — 2,6 млрд рублей. Основные расходы — 23,7 млрд рублей (более 60%) — придутся на социальные расходы.

Также будут рассмотрены другие законопроекты. В частности: «Об административных правонарушениях», «О развитии малого и среднего предпринимательства», о курортном деле, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях в Курганской области.

Парламентарии внесут изменения в закон о транспортном налоге на территории Курганской области и рассмотрят изменения в закон об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков. Депутатам предстоит проголосовать за объединение муниципальных образований в Частоозерском, Катайском, Петуховском и Шумихинском районах.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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