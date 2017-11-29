Уровень бедности в России снизится к концу года

22:00 29 ноября 2017 0

Уровень бедности продолжит снижаться в 2018 и 2019 годах, считают экономисты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение уровня бедности в России к концу 2017 года, а также его дальнейшее сокращение в последующие периоды. Об этом сказано в докладе ВБ об экономике страны.

На снижение уровня бедности повлияет уменьшение инфляции и восстановление доходов и потребления населения, передает Nation News. «В соответствии с прогнозом уровень бедности должен снизиться в 2017 году в рамках базового сценария до 12,9% после роста до 13,5% в 2016 году», — сказано в документе.

Уровень бедности «продолжит снижаться в 2018 и 2019 годах на фоне дальнейшего роста доходов и потребления и составит соответственно 12,6% и 12,2%», приводит RT выдержку из доклада.

Ранее ВЦИОМ проводил опрос, приуроченный к Дню матери. Согласно его результатам, только 7% россиян хотят завести ребенка в ближайшие несколько лет. Половина из них отказались от рождения детей из-за бедности.