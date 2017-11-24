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24 ноября 2017
14:55  24 ноября 2017 2

Половина жителей России отказалась от рождения детей из-за бедности

Харитоновский, резиденция и др. клипарт. Екатеринбург, ребенок, младенец, папа, отцовство, отец, дети, лялька
Россиян пугают маленькие детские пособия и высокие ценыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В России только 7% жителей хотят завести ребенка в ближайшие несколько лет, показал опрос ВЦИОМ, приуроченный к Дню матери (26 ноября). 54% респондентов рассказали, что вовсе не планируют рождение детей.

Россияне ответили аналитикам, что их пугают небольшой размер детских пособий, отсутствие достаточного количества воспитательных учреждений, низкий уровень жизни и высокие цены, сообщает «Национальная служба новостей».

При этом за десять лет доля жителей, считающих нынешний момент благоприятным для рождения детей, выросла с 25% до 40. Противоположную точку зрения высказали только 17% респондентов (десятью годами ранее таких было 28%).

В том, что рожать детей нужно именно сейчас, больше уверены россияне старшего поколения, пишет агентство Nation News. Такую точку зрения разделяют 45-49% среди россиян старше 45 лет и от 27 до 34% — в группах респондентов младше 34 лет.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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