Половина жителей России отказалась от рождения детей из-за бедности

В России только 7% жителей хотят завести ребенка в ближайшие несколько лет, показал опрос ВЦИОМ, приуроченный к Дню матери (26 ноября). 54% респондентов рассказали, что вовсе не планируют рождение детей.
Россияне ответили аналитикам, что их пугают небольшой размер детских пособий, отсутствие достаточного количества воспитательных учреждений, низкий уровень жизни и высокие цены, сообщает «Национальная служба новостей».
При этом за десять лет доля жителей, считающих нынешний момент благоприятным для рождения детей, выросла с 25% до 40. Противоположную точку зрения высказали только 17% респондентов (десятью годами ранее таких было 28%).
В том, что рожать детей нужно именно сейчас, больше уверены россияне старшего поколения, пишет агентство Nation News. Такую точку зрения разделяют 45-49% среди россиян старше 45 лет и от 27 до 34% — в группах респондентов младше 34 лет.