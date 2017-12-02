Трамп отказался комментировать связь своего советника с Россией

17:10 02 декабря 2017 0

Дональд Трамп оставил без ответа вопрос о признани своего экс-советника в контактах с Россией Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов по ситуации вокруг его бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который согласился сотрудничать с правоохранительными органами по вмешательству России в выборы президента США в 2016 году.

Неприятный вопрос хозяину Белого дома был задан на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем, однако Трамп решил его не комментировать, пишет «Интерфакс».

1 декабря экс-советник главы США по национальной безопасности Майкл Флинн, которого обвинили в даче ложных показаний и признавший свою вину, согласился полностью сотрудничать со следствием. Как сообщили адвокаты Флинна, обвиняемый принял на себя обязанность «честно, откровенно и абсолютно полно» сотрудничать с правоохранительными органами, пишет информагентство Nation News. Экс-советника президента США, напомним, обвиняют в том, что он полностью не раскрыл содержание своих разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В феврале 2017 года Флинн ушел в отставку. По некоторым данным, сейчас он готов дать показания против Трампа и других членов администрации США.

Политолог и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в разговоре с RT выразил мнение, что сотрудничество Флинна с правоохранительными органами связано с новым витком противостояния американских политических элит с администрацией Трампа. Судаков считает, что в этом противостоянии Флинн является крупной разменной монетой, а следующий удар будет нанесен по зятю президента — советнику Джареду Кушнеру. «Эти удары будут направлены на то, чтобы дестабилизировать деятельность президента США и, таким образом, сделать так, чтобы он был крайне неэффективен в своей работе, — пояснил эксперт. — Если Трамп начнёт контратаковать, это значит, что он готов держать удар. Если проглотит это, соответственно, это означает, что президент смиряется с тем, что он будет досиживать оставшиеся три года и не станет полноценным актёром в большой политической игре».

В США проходит целый ряд расследований о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в президентские выборы в 2016 году. Их ведут комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам. Кроме того, отдельное расследование ведет спецпрокурор Мюллер.