13:27 04 декабря 2017 0

Глава Югры выступит перед Думой, возглавляемой уже второй созыв Борисом Хохряковым Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова запланировала выступление с отчетом по итогам работы правительства в 2017 году на 8 декабря. Всю неделю глава Югры проведет в подготовке к докладу перед депутатами окружного парламента. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил «URA.RU» источник в правительстве округа.

В отчете Комарова озвучит цифры и иные показатели социально-экономического развития региона в уходящем году. Работа осуществлялась в рамках основного документа автономии — Стратегии-2030. Отчет губернатора в 2017 году занял 111 страниц.

Традиционно, власти автономии ждут, что народные избранники зададут Натальи Комаровой свои вопросы. Инсайдеры агентства рассказывают, что губернатор и кураторы внутренней политики округа предварительно проведут с представители депутатских фракций Думы встречи, где будут обсуждаться настроения вокруг отчета. По итогам выступления, парламенту предстоит утвердить документ.

В департаменте общественных и внешних связей Югры «URA.RU» подтвердили информацию о дате предстоящего отчета.

Ранее 23 ноября глава ХМАО выступила с ежегодным обращением перед элитой региона. Выступление Натальи Комаровой заняло 25 минут. Губернатор объявила наступающий 2018 год в Югре в честь 25-летия Конституции Российской Федерации Годом гражданского согласия.