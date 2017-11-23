Губернатор ХМАО собрал всех югорских VIP для серьезного разговора

19:27 23 ноября 2017 0

Комарова тщательно готовилась к выступлению — такие бывают раз в год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой собрало всех югорских VIP-ов под одной крышей. В мероприятии поучаствовали: депутаты дум, главы муниципалитетов, руководители силовых структур и духовенств, а также представители бизнеса и общественных организаций. Фоторепортаж «URA.RU».

Начало важного политического события было запланировано на 10 часов дня, однако уже к половине десятого в гардеробе не осталось свободных мест для верхней одежды. На втором этаже был подготовлен конференц-зал для выступления Комаровой, большинство гостей мероприятия не спешило занимать сидячие места, задерживаясь в холле и общаясь между собой.

Фотографии и шоколад подняли настроение губернатора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тем временем губернатор ХМАО уже находилась в зале. Сидя в первом ряду, Комарова общалась с бывшим председателям общественной палаты ХМАО, почетной жительницей региона Любовью Чистовой, которая угостила ее маленькой шоколадкой. К ним присоединился депутат окружной думы Валерий Салахов, Чистова показывала губернатору фотографии, которые вызвали смех губернатора. Комарова выглядела бодрой и эмоциональной, активно поддерживала разговор с собеседниками.

В нескольких рядах от губернатора находились представители силовых структур. Евгений Ботвинкин, держа в руках черную папку с символикой прокуратуры, общался с главой УМВД по ХМАО Василием Романицей. С присущим ему спокойствием прокурор изредка улыбался, глава УМВД выглядел более улыбчивым и эмоциональным.

Папка прокурора ХМАО стала поводом для шутки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Кто-то из присутствующих пошутил о папке Ботвинкина, сказав, что это профессиональная привычка — носить с собой все свои дела на любые мероприятия. Компанию переговаривающимся силовикам составил начальник управления Росгвардии по ХМАО Евгений Федоткин, а также глава регионального УФСИН Дмитрий Безруких. Все силовики заняли места в одном ряду.

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов выглядел уставшим, пообщавшись с депутатом окружной думы Алексеем Андреевым, он занял свое место в компании других заместителей губернатора: Всеволода Кольцова, Дмитрия Шаповала, Геннадия Бухтина и директора департамента экономического развития ХМАО Павла Сидорова.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Алексей Шипилов вместе с подчиненными работал над текстом обращения Комаровой, а его вчерашний рабочий день продлился до шесть часов утра.

1/9 Любовь Чистова подарила губернатору плитку шоколада Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

За несколько минут до начала в зале появился председатель окружной думы Борис Хохряков, который прошел вдоль присутствующих глав муниципалитетов: главы Мегиона Олега Дейнека, главы Нефтеюганска Сергея Дегтерева, Главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, главы Сургута Вадима Шувалова и главы Нижневартовска Василия Тихонова. После приветственных объятий с Комаровой, он занял свое место в одном ряду с митрополитом Павлом и Епископом Фотием, между сенатором Эдуардом Исаковым и государственным федеральным инспектором Дмитрием Кузьменко.

Ровно в 10 часов глава региона вышла на сцену. Поприветствовав присутствующих, она начала свое ежегодное обращение к югорчанам, которое в этом году уместилось на 11 страницах, а его прочтение заняло около 25 минут.

«В основу моих предложений о приоритетах на 2018 год положена следующая мысль президента Российской Федерации: «Если посмотрим в историю, то убедимся, что когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед и достижений, а когда были разобщены, то сталкивались с трагедиями и распадом, с бедами и страданиями миллионов наших граждан, сталкивались с ложными ценностями, с преступными амбициями и общенациональной бедой», — начала свое выступление Наталья Комарова.

Обращение губернатора длилось около 25 минут Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По словам главы региона, в 2017 году завершена актуализация региональной Стратегии развития до 2030 года, но главный приоритет остался неизменным — повышение качества жизни населения через формирование новой модели экономики.

Как ключевые направления развития региона в будущем году губернатор отметила: приоритеты инвестиционной политики, запуск новой региональной программы промышленности с инвестиционными предложениями по каждому муниципалитету отдельно, реализация национального проекта «Бажен». Также было анонсировано развитие агломерационных процессов и даны поручения актуализировать программы действий по государственной национальной политики и профилактики экстремизма.

По словам губернатора, в будущем году все меры социальной поддержки югорчан будут сохранены. Чиновники получили указания по усилению мер безопасности дорожного движения, путем внедрения дополнительных транспортных комплексов.

«Опираясь на мнение югорчан и результаты общественного обсуждения, предлагаю 2018 год, год 25-летия Конституции Российской Федерации, объявить Годом гражданского согласия», — в завершении выступления заявила глава региона.

После обращения Наталья Комарова продолжила общение с публикой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Обращение было встречено аплодисментами, в конференц-зале заиграл гимн Югры, после которого Комарова спустилась со сцены и отправилась в направлении выхода. Следом за ней проследовал Вадим Шувалов, который хотел получить личную аудиенцию, однако не сразу был ею замечен. После общения с Чистовой Комарова заметила Шувалова, у них состоялся короткий и приватный разговор. Также к Комаровой подошла руководитель УФНС по ХМАО Ольга Литова, которая похвалила губернатора за прозвучавшее обращение.

Гости мероприятия постепенно стали покидать здание шахматной академии, практически последним в холле первого этажа остался генеральный директор Югорской промышленной корпорации Андрей Копайгора, дождавшись митрополита Павла, он помог ему надеть верхнюю одежду и завел с ним личный разговор. Большинство гостей мероприятия поспешили на 12 заседание окружной думы.

Текст обращения, как и его подача губернатором, были положительно оценены аудиторией. Как сообщил «URA.RU» депутат окружной думы Владимир Семенов, глава региона сделала правильные и нужные акценты в перспективах развития региона.

Депутат окружной думы Владимир Семенов оценил выступление Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Акцент, сделанный в обращении на межнациональных отношениях, очень уместен. Межнациональное согласие — это не есть некое предопределенное и неизменное качество, раз и навсегда сформированное нашими традициями. На сохранение добрых отношений надо трудиться, надо тратить время и ресурсы, активно вовлекая в процесс национально-культурные и религиозные организации. Прирост запасов нефти можно обеспечить применением новых технологий, разрушенное доверие между народами нельзя восстановить ничем», — сообщил Владимир Семенов.

По словам митрополита Павла, ключевая мысль обращения губернатора состоит в объединение всех жителей региона. «Если мы будем разобщены, нас легко будет развести по сторонам и увести от хороших, добрых и нужных нам результатов. В Год единения нам нужно едиными устами, единым сердцем, как говорит священное писание», — прокомментировал Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский.

«Очень мощное, очень сильное с моей точки зрения обращение губернатора, которое ясно указывает, каким образом Югра будет развивать на ближайшую перспективу, и конкретно, на будущий 2018 год», — оценил обращение губернатора председатель югорской думы Борис Хохряков.

«Наталья Владимировна в своем послании отметила важность появления инициативного бюджетирования. Жители сами будут вовлечены в определение основных проблем своих муниципалитетов и в их решение. Это позволит всем уровням власти как можно раньше и достоверней выявлять существующие проблемы на местах», — прокомментировал обращение Алексей Андреев.