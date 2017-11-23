{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 ноября 2017
22 ноября 2017
21 ноября 2017
19:27  23 ноября 2017 0

Губернатор ХМАО собрал всех югорских VIP для серьезного разговора

Перед обращением Комарову задобрили шоколадом
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск
Комарова тщательно готовилась к выступлению — такие бывают раз в годФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой собрало всех югорских VIP-ов под одной крышей. В мероприятии поучаствовали: депутаты дум, главы муниципалитетов, руководители силовых структур и духовенств, а также представители бизнеса и общественных организаций. Фоторепортаж «URA.RU».

Начало важного политического события было запланировано на 10 часов дня, однако уже к половине десятого в гардеробе не осталось свободных мест для верхней одежды. На втором этаже был подготовлен конференц-зал для выступления Комаровой, большинство гостей мероприятия не спешило занимать сидячие места, задерживаясь в холле и общаясь между собой.

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск
Фотографии и шоколад подняли настроение губернатора
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тем временем губернатор ХМАО уже находилась в зале. Сидя в первом ряду, Комарова общалась с бывшим председателям общественной палаты ХМАО, почетной жительницей региона Любовью Чистовой, которая угостила ее маленькой шоколадкой. К ним присоединился депутат окружной думы Валерий Салахов, Чистова показывала губернатору фотографии, которые вызвали смех губернатора. Комарова выглядела бодрой и эмоциональной, активно поддерживала разговор с собеседниками.

В нескольких рядах от губернатора находились представители силовых структур. Евгений Ботвинкин, держа в руках черную папку с символикой прокуратуры, общался с главой УМВД по ХМАО Василием Романицей. С присущим ему спокойствием прокурор изредка улыбался, глава УМВД выглядел более улыбчивым и эмоциональным.

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск
Папка прокурора ХМАО стала поводом для шутки
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Кто-то из присутствующих пошутил о папке Ботвинкина, сказав, что это профессиональная привычка — носить с собой все свои дела на любые мероприятия. Компанию переговаривающимся силовикам составил начальник управления Росгвардии по ХМАО Евгений Федоткин, а также глава регионального УФСИН Дмитрий Безруких. Все силовики заняли места в одном ряду.

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов выглядел уставшим, пообщавшись с депутатом окружной думы Алексеем Андреевым, он занял свое место в компании других заместителей губернатора: Всеволода Кольцова, Дмитрия Шаповала, Геннадия Бухтина и директора департамента экономического развития ХМАО Павла Сидорова.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Алексей Шипилов вместе с подчиненными работал над текстом обращения Комаровой, а его вчерашний рабочий день продлился до шесть часов утра.

1/9
Любовь Чистова подарила губернатору плитку шоколада Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

За несколько минут до начала в зале появился председатель окружной думы Борис Хохряков, который прошел вдоль присутствующих глав муниципалитетов: главы Мегиона Олега Дейнека, главы Нефтеюганска Сергея Дегтерева, Главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, главы Сургута Вадима Шувалова и главы Нижневартовска Василия Тихонова. После приветственных объятий с Комаровой, он занял свое место в одном ряду с митрополитом Павлом и Епископом Фотием, между сенатором Эдуардом Исаковым и государственным федеральным инспектором Дмитрием Кузьменко.

Ровно в 10 часов глава региона вышла на сцену. Поприветствовав присутствующих, она начала свое ежегодное обращение к югорчанам, которое в этом году уместилось на 11 страницах, а его прочтение заняло около 25 минут.

«В основу моих предложений о приоритетах на 2018 год положена следующая мысль президента Российской Федерации: «Если посмотрим в историю, то убедимся, что когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед и достижений, а когда были разобщены, то сталкивались с трагедиями и распадом, с бедами и страданиями миллионов наших граждан, сталкивались с ложными ценностями, с преступными амбициями и общенациональной бедой», — начала свое выступление Наталья Комарова.

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск
Обращение губернатора длилось около 25 минут
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По словам главы региона, в 2017 году завершена актуализация региональной Стратегии развития до 2030 года, но главный приоритет остался неизменным — повышение качества жизни населения через формирование новой модели экономики.

Как ключевые направления развития региона в будущем году губернатор отметила: приоритеты инвестиционной политики, запуск новой региональной программы промышленности с инвестиционными предложениями по каждому муниципалитету отдельно, реализация национального проекта «Бажен». Также было анонсировано развитие агломерационных процессов и даны поручения актуализировать программы действий по государственной национальной политики и профилактики экстремизма.

По словам губернатора, в будущем году все меры социальной поддержки югорчан будут сохранены. Чиновники получили указания по усилению мер безопасности дорожного движения, путем внедрения дополнительных транспортных комплексов.

«Опираясь на мнение югорчан и результаты общественного обсуждения, предлагаю 2018 год, год 25-летия Конституции Российской Федерации, объявить Годом гражданского согласия», — в завершении выступления заявила глава региона.

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск
После обращения Наталья Комарова продолжила общение с публикой
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Обращение было встречено аплодисментами, в конференц-зале заиграл гимн Югры, после которого Комарова спустилась со сцены и отправилась в направлении выхода. Следом за ней проследовал Вадим Шувалов, который хотел получить личную аудиенцию, однако не сразу был ею замечен. После общения с Чистовой Комарова заметила Шувалова, у них состоялся короткий и приватный разговор. Также к Комаровой подошла руководитель УФНС по ХМАО Ольга Литова, которая похвалила губернатора за прозвучавшее обращение.

Гости мероприятия постепенно стали покидать здание шахматной академии, практически последним в холле первого этажа остался генеральный директор Югорской промышленной корпорации Андрей Копайгора, дождавшись митрополита Павла, он помог ему надеть верхнюю одежду и завел с ним личный разговор. Большинство гостей мероприятия поспешили на 12 заседание окружной думы.

Текст обращения, как и его подача губернатором, были положительно оценены аудиторией. Как сообщил «URA.RU» депутат окружной думы Владимир Семенов, глава региона сделала правильные и нужные акценты в перспективах развития региона.

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск
Депутат окружной думы Владимир Семенов оценил выступление Комаровой
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Акцент, сделанный в обращении на межнациональных отношениях, очень уместен. Межнациональное согласие — это не есть некое предопределенное и неизменное качество, раз и навсегда сформированное нашими традициями. На сохранение добрых отношений надо трудиться, надо тратить время и ресурсы, активно вовлекая в процесс национально-культурные и религиозные организации. Прирост запасов нефти можно обеспечить применением новых технологий, разрушенное доверие между народами нельзя восстановить ничем», — сообщил Владимир Семенов.

По словам митрополита Павла, ключевая мысль обращения губернатора состоит в объединение всех жителей региона. «Если мы будем разобщены, нас легко будет развести по сторонам и увести от хороших, добрых и нужных нам результатов. В Год единения нам нужно едиными устами, единым сердцем, как говорит священное писание», — прокомментировал Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский.

«Очень мощное, очень сильное с моей точки зрения обращение губернатора, которое ясно указывает, каким образом Югра будет развивать на ближайшую перспективу, и конкретно, на будущий 2018 год», — оценил обращение губернатора председатель югорской думы Борис Хохряков.

«Наталья Владимировна в своем послании отметила важность появления инициативного бюджетирования. Жители сами будут вовлечены в определение основных проблем своих муниципалитетов и в их решение. Это позволит всем уровням власти как можно раньше и достоверней выявлять существующие проблемы на местах», — прокомментировал обращение Алексей Андреев.

1/8
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров