Бывший руководитель Следственного отдела СКР ЯНАО по городу Губкинский Александр Свалухин спустя 2 года после резонансной драки с представителями местного УВД и подачи в отставку после этого теперь работает в городской администрации Ноябрьска. Он занимает должность начальника отдела по противодействию коррупции. Его фамилия фигурирует в официальных документах на сайте администрации.
Когда был принят на работу бывший сотрудник Следственного комитета РФ в городскую администрацию Ноябрьска, «URA.RU» выяснить не удалось. Александр Свалухин отказался по телефону общаться с корреспондентом агентства. В секторе по профилактике коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе городской администрации тоже отказались отвечать на этот вопрос.
На сайте муниципалитета отсутствует декларация о доходах начальника отдела по противодействию коррупции органов местного самоуправления правового управления Александра Свалухина. По всей видимости, он пришел на работу позже проведения декларационной компании.
Надо отметить, что в аппарате главы Ноябрьского муниципалитета Алексея Романова работает еще один бывший силовик. Заместитель мэра Андрей Власов ранее занимал должность начальника СО СКР ЯНАО по городу Тарко-Сале.
Напомним, что Александр Свалухин во время празднования профессионального дня в кафе «Оскар» города Губкинский 10 ноября 2015 года был замечен в драке с начальником дежурной части Губкинского отдела УМВД по ЯНАО РФ. После отъезда из кафе автомобиль с начальником СО по Губкинскому СКР РФ, за рулем которого находился его заместитель, был остановлен сотрудником ГИБДД. Медосвидетельствование заместитель начальника следственного отдела проходить отказался, относительно чего был оформлен протокол. После происшествия на праздновании Дня полиции в Губкинском Александр Свалухин подал в отставку, и в течение двух лет общественность не знала о судьбе бывшего следователя.