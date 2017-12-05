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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
08:17  05 декабря 2017 0

На Украине предложили отменить поезда и автобусы в РФ. «В Россию ездить незачем»

Клипарты и адресники. Сургут, поезд, локомотив, ржд
Чиновники хотят запретить не только железнодорожное сообщение, но и автобусноеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил запретить железнодорожное и автобусное сообщение страны с Россией. Чиновник отметил, что после прекращения авиасообщения между обеими странами «небо на голову не упало».

«Я исхожу с того, что нам незачем ездить в Россию… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что „Укрзализныця“ [„Украинские железные дороги“] пересмотрит свою политику», — приводит слова Омеляна RT.

Министр пообещал вести разговор и с автобусными перевозчиками, которые организуют поездки в Россию. Чиновник заявил, что главное сейчас «убедить украинцев, что в Россию ездить незачем».

Омелян добавил, что есть «отдельные семейные моменты», когда члены семей украинцев проживают в России. В таких случаях он предложил родственникам переезжать на Украину, пишет агентство Nation News.

Виктор Дорофеев
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