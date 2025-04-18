Путин освободил от должности чрезвычайного посла РФ в ряде стран

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Путин освободил от должности посла РФ в ряде стран
Путин освободил от должности посла РФ в ряде стран Фото:

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Австралии и по совместительству в таких республиках, как Вануату, Науру, Тувалу и Фиджи Алексей Павловский. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Освободить Павловского Алексея от обязанностей», — говорится в указе Путина. Он был подписан 18 апреля и размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Австралии и по совместительству в таких республиках, как Вануату, Науру, Тувалу и Фиджи Алексей Павловский. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Освободить Павловского Алексея от обязанностей», — говорится в указе Путина. Он был подписан 18 апреля и размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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