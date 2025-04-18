Путин освободил от должности чрезвычайного посла РФ в ряде стран

Путин освободил от должности посла РФ в ряде стран
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Австралии и по совместительству в таких республиках, как Вануату, Науру, Тувалу и Фиджи Алексей Павловский. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Освободить Павловского Алексея от обязанностей», — говорится в указе Путина. Он был подписан 18 апреля и размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
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